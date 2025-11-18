المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
منافس منتخب مصر.. أنجولا تفوز على زامبيا ودياً

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:25 م 18/11/2025
منتخب أنجولا

أنجولا

حقق منتخب أنجولا فوزا مثيراً على نظيره الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

ويعتبر منتخب أنجولا منافسا لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الشهر المقبل بالمغرب.

وسجل أهداف منتخب أنجولا كلاً من ميلسون بالدقيقة الخامسة، زيتو لوفومبو في الدقيقة 41، وكريستوفر مابولولو في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

بينما أحرز لاني وسكالا هدفي منتخب زامبيا في الدقيقتين 21 و48 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب أنجولا مع منتخب مصر وجنوب أفريقيا وزيمبابوي في المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة يوم 29 ديسمبر المقبل.

مباراة أنجـــــولا القادمة
منتخب مصر زامبيا أنجولا كأس أمم أفريقيا

