موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:08 ص 19/11/2025
جوائز كاف

جوائز كاف - صورة أرشيفية

يقيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حفله السنوي لتكريم الأفضل في القارة السمراء لعام 2025.

وكان كاف قد أعلن في وقت سابق عن قوائم موسعة للمرشحين لجوائز الأفضل في عام 2025، قبل أن يكشف عن القوائم المختصرة التي تضم عددا أقل من المرشحين.

وتشمل الفئات جوائز لأفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والأندية والمنتخبات بجانب المواهب الشابة الصاعدة.

وينافس محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، كما تم ترشيح بيراميدز للمنافسة على جائزة أفضل ناد، ولاعبه المغربي محمد الشيبي لجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

وفيما يلي نستعرض موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة.

موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2025

يقام حفل جوائز كاف اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025 بمدينة الرباط عاصمة المغرب.

وينطلق الحفل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لحفل الأفضل في أفريقيا 2025

يُذاع حفل جوائز كاف 2025 عبر قناة "أون سبورت"، و"بي إن سبورتس" الإخبارية.

كذلك من المقرر أن يتم نقل الحفل عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر منصة "يوتيوب".

محمد صلاح كاف جوائز كاف

