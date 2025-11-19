المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

مجانًا.. كيف تشاهد حفل جوائز كاف 2025؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:04 م 19/11/2025
جوائز كاف 2025

جوائز كاف 2025

لا يفصلنا سوى 60 دقيقة على انطلاق حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتكريم الأفضل في القارة السمراء لعام 2025.

ويقام حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط.

وينافس محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، كما تم ترشيح بيراميدز للمنافسة على جائزة أفضل ناد، والثنائي فيستون ماييلي ومحمد الشيبي على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2025

ينطلق حفل جوائز كاف في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لحفل الأفضل في أفريقيا 2025

يُذاع حفل جوائز كاف 2025 عبر قناة "أون سبورت"، و"بي إن سبورتس" الإخبارية.

ومن المقرر أن يتم نقل الحفل عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر منصة "يوتيوب".

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان

فيكتور أوسيمين لاعب جالطة سراي

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2025

الكونغولي فيستون مايلي لاعب بيراميدز

المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز

المغربي أسامة المليوي لاعب نهضة بركان

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

بوبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر

محمد الوهابي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما

وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي

الأندية المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا

بيراميدز - مصر

نهضة بركان - المغرب

صنداونز - جنوب أفريقيا

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة إفريقية

المغربية غزلان شيباك لاعبة الهلال السعودي

النيجيرية باشيدات أجيبادي لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي

المغربية سناء مسعودي لاعبة الجيش الملكي المغربي

المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى

المغربية خديجة الرميشي حارسة الجيش الملكي

النيجيرية تشياماكا ننادوزي حارسة برايتون الإنجليزي

الجنوب أفريقية أنديلي دلاميني حارسة ماميلودي صنداونز

شيكابالا محمد صلاح بيراميدز جوائز الأفضل في أفريقيا موعد حفل جوائز الكاف 2025 أشرف حكيمي

