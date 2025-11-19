مجانًا.. كيف تشاهد حفل جوائز كاف 2025؟

لا يفصلنا سوى 60 دقيقة على انطلاق حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتكريم الأفضل في القارة السمراء لعام 2025.
ويقام حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط.
وينافس محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، كما تم ترشيح بيراميدز للمنافسة على جائزة أفضل ناد، والثنائي فيستون ماييلي ومحمد الشيبي على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.
موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2025
ينطلق حفل جوائز كاف في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لحفل الأفضل في أفريقيا 2025
يُذاع حفل جوائز كاف 2025 عبر قناة "أون سبورت"، و"بي إن سبورتس" الإخبارية.
ومن المقرر أن يتم نقل الحفل عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر منصة "يوتيوب".
المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025
محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان
فيكتور أوسيمين لاعب جالطة سراي
المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2025
الكونغولي فيستون مايلي لاعب بيراميدز
المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز
المغربي أسامة المليوي لاعب نهضة بركان
المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025
بوبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر
محمد الوهابي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما
وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي
الأندية المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا
بيراميدز - مصر
نهضة بركان - المغرب
صنداونز - جنوب أفريقيا
المرشحات لجائزة أفضل لاعبة إفريقية
المغربية غزلان شيباك لاعبة الهلال السعودي
النيجيرية باشيدات أجيبادي لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي
المغربية سناء مسعودي لاعبة الجيش الملكي المغربي
المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى
المغربية خديجة الرميشي حارسة الجيش الملكي
النيجيرية تشياماكا ننادوزي حارسة برايتون الإنجليزي
الجنوب أفريقية أنديلي دلاميني حارسة ماميلودي صنداونز