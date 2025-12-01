المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منافسة دون تتويج.. ماذا قدم صلاح منذ الفوز بالأفضل في أفريقيا 2017 و2018؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:11 م 19/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

توج المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 لأول مرة في تاريخه.

وأقيم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025، اليوم الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط.

حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2025

ونال حكيمي جائزة أفضل لاعب أفريقي متفوقًا على الثنائي محمد صلاح (مصر - ليفربول)، وفيكتور أوسيمين (جالاتا سراي - نيجيريا).

وغاب محمد صلاح وفيكتور أوسيمين عن حفل جوائز كاف 2025.

وأصبح حكيمي أول لاعب مغربي يفوز بالجائزة منذ مصطفى حجي عام 1998.

ومنذ أن توج صلاح بالجائزة مرتين متتاليتين أعوام 2017 و2018، لم يتوج بها بل كان يترشح فقط دون رفع الجائزة:

وجاء مشوار صلاح منذ التتويج بها مرتين كالتالي:

2019.. جاء في المركز الثاني بعد ساديو ماني المتوج بها.

2022.. جاء في المركز الثاني بعد ساديو ماني المتوج بها.

2023.. جاء في المركز الثالث بعد أشرف حكيمي صاحب المركز الثاني وفيكتور أوسيمين المتوج بها.

2024.. لم يكن من بين المرشحين النهائيين بالجائزة، حيث توج بها أديمولا لوكمان نجم منتخب نيجيريا، وجاء أشرف حكيمي في المركز الثاني وفي المركز الثالث جاء سيرهو جيراسي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

أرقام أشرف حكيمي

وكان موسم الظهير المغربي استثنائيًا بعدما فاز مع باريس سان جيرمان على الثلاثية المحلية في فرنسا (الدوري والسوبر والكأس)، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

كما تأهل حكيمي مع منتخب المغرب إلى كأس العالم 2026.

وأحرز أشرف حكيمي 11 هدفا وصنع 16 في 55 مباراة مع باريس سان جيرمان بالموسم الماضي.

وفي الموسم الحالي، لعب 14 لقاء، سجل هدفين وصنع 3 مع الفريق الباريسي.

مباراة مصر القادمة
محمد صلاح حكيمي الأفضل في أفريقيا حفل توزيع جوائز كاف

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg