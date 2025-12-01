توج المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 لأول مرة في تاريخه.

وأقيم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025، اليوم الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط.

حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2025

ونال حكيمي جائزة أفضل لاعب أفريقي متفوقًا على الثنائي محمد صلاح (مصر - ليفربول)، وفيكتور أوسيمين (جالاتا سراي - نيجيريا).

وغاب محمد صلاح وفيكتور أوسيمين عن حفل جوائز كاف 2025.

وأصبح حكيمي أول لاعب مغربي يفوز بالجائزة منذ مصطفى حجي عام 1998.

ومنذ أن توج صلاح بالجائزة مرتين متتاليتين أعوام 2017 و2018، لم يتوج بها بل كان يترشح فقط دون رفع الجائزة:

وجاء مشوار صلاح منذ التتويج بها مرتين كالتالي:

2019.. جاء في المركز الثاني بعد ساديو ماني المتوج بها.

2022.. جاء في المركز الثاني بعد ساديو ماني المتوج بها.

2023.. جاء في المركز الثالث بعد أشرف حكيمي صاحب المركز الثاني وفيكتور أوسيمين المتوج بها.

2024.. لم يكن من بين المرشحين النهائيين بالجائزة، حيث توج بها أديمولا لوكمان نجم منتخب نيجيريا، وجاء أشرف حكيمي في المركز الثاني وفي المركز الثالث جاء سيرهو جيراسي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

أرقام أشرف حكيمي

وكان موسم الظهير المغربي استثنائيًا بعدما فاز مع باريس سان جيرمان على الثلاثية المحلية في فرنسا (الدوري والسوبر والكأس)، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

كما تأهل حكيمي مع منتخب المغرب إلى كأس العالم 2026.

وأحرز أشرف حكيمي 11 هدفا وصنع 16 في 55 مباراة مع باريس سان جيرمان بالموسم الماضي.

وفي الموسم الحالي، لعب 14 لقاء، سجل هدفين وصنع 3 مع الفريق الباريسي.