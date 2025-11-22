المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

ضمن الأعلى في تاريخ ليفربول.. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح أمام نوتنجهام

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:59 م 21/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب ليفربول أمام نوتنجهام فورست، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض محمد صلاح، مباراته رقم 300 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتُعد هذه المباراة لها أهمية كبيرة بالنسبة لمحمد صلاح مع ليفربول، حيث إنها تحمل رقمًا مميزًا للاعب المصري.

رقم تاريخي لمحمد صلاح

ومن المفترض أن يصبح محمد صلاح، خامس أعلى للاعب في تاريخ ليفربول، مشاركة في مباريات بالدوري الإنجليزي.

ويتصدر جيمي كاراجر قائمة أعلى اللاعبين مشاركة في المباريات بالدوري الإنجليزي بـ 508 مباريات، وستيفن جيرارد بـ 504 مباريات، وسامي هيبيا بـ 318 مباراة، وجوردان هندرسون بـ 306 مباريات.

كما أن محمد صلاح هو أعلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي مساهمة في الأهداف بالتساوي مع واين روني بـ  276 هدفًا حيث سجل 188 هدفًا وصنع 88 تمريرة حاسمة.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.

 

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح الدوري الإنلجيزي

