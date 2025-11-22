ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب ليفربول أمام نوتنجهام فورست، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض محمد صلاح، مباراته رقم 300 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتُعد هذه المباراة لها أهمية كبيرة بالنسبة لمحمد صلاح مع ليفربول، حيث إنها تحمل رقمًا مميزًا للاعب المصري.

رقم تاريخي لمحمد صلاح

ومن المفترض أن يصبح محمد صلاح، خامس أعلى للاعب في تاريخ ليفربول، مشاركة في مباريات بالدوري الإنجليزي.

ويتصدر جيمي كاراجر قائمة أعلى اللاعبين مشاركة في المباريات بالدوري الإنجليزي بـ 508 مباريات، وستيفن جيرارد بـ 504 مباريات، وسامي هيبيا بـ 318 مباراة، وجوردان هندرسون بـ 306 مباريات.

كما أن محمد صلاح هو أعلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي مساهمة في الأهداف بالتساوي مع واين روني بـ 276 هدفًا حيث سجل 188 هدفًا وصنع 88 تمريرة حاسمة.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.