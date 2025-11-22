المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"التذاكر لم تنفد".. الأهلي يناشد جماهيره قبل مباراة شبيبة القبائل الجزائري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:02 م 21/11/2025
جماهير الأهلي

جماهير الأهلي

يناشد النادي الأهلي، جماهيره من أجل الحضور المكثف في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه شبيبة القبائل الجزائري، في تمام السادسة من مساء غدٍ السبت على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ودعا الأهلي جماهيره، إلى الحضور بكثافة في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، بعد الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة.

وذكر الأهلي في بيان رسمي عبر صفحته، أن تذاكر المباراة لم تنفد حتى الآن، داعيًا الجماهير للحضور بكثافة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم، تحت قيادة الدنماركي ييس توروب، قبل الدخول في معسكر مغلف للمباراة.

وكان الأهلي قد أعلن عودة الثنائي، محمود حسن تريزيجيه، وأحمد السيد زيزو، من الإصابة وجاهزيتهما للمباراة بشكل طبيعي.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تضم شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

 

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل الجزائري جماهير الأهلي

