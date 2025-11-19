توج الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، بجائزة أفضل حارس في إفريقيا لعام 2025، خلال حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أُقيم مساء الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط.

ماذا قدم ياسين بونو للتتويج بجائزة أفضل حارس في أفريقيا؟

ونجح بونو، صاحب الـ34 عامًا، في حصد الجائزة للمرة الثانية في مسيرته بعد تتويجه الأول عام 2023، متفوقًا على مواطنه منير المحمدي حارس نهضة بركان، ورونوين ويليامز حارس ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وجاء تتويج بونو بعد عام مميز للنجم المغربي، واصل خلاله تألقه سواء مع الهلال أو مع منتخب بلاده.

لعب بونو دورًا حاسمًا في بلوغ الهلال ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، كما كان أحد الأعمدة الأساسية في مسيرة المنتخب المغربي نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

كما تواجد بونو في التشكيلة المثالية لكأس العالم للأندية 2025، بفضل مستوياته اللافتة خلال منافسات البطولة.

وخاض الحارس المغربي 49 مباراة مع الهلال في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 16 مباراة، فيما استقبل 58 هدفًا.