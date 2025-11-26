المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر ليلا كورة: تقديم موعد انطلاق معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

02:28 م 26/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على تعديل موعد انطلاق معسكر المنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

منتخب مصر يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.

وقال مصدر ليلا كورة إن الجهاز الفني للمنتخب استقر على انطلاق المعسكر يوم 1 ديسمبر بدلا من يوم 8 من نفس الشهر.

وأشار المصدر إلى أن سبب تقديم الموعد هو انتهاء ارتباطات الأندية المحلية -باستثناء بيراميدز- بنهاية شهر نوفمبر الحالي.

وأوضح المصدر أن المنتخب المصري سيتجه إلى المغرب يوم 17 ديسمبر.

ومن المقرر أن تتوقف منافسات الدوري المصري بنهاية الشهر الحالي، قبل مشاركة المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا، ومنتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب 2025، التي تقام في قطر بين 1 و18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر ينافس في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، التي تضم جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويستهل "الفراعنة" مشوارهم في البطولة بمواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى يوم 22 ديسمبر.

الدوري المصري منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

