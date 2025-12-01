أعلن ديفيد باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون، قائمة الفريق استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2025.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا 2025، بجوار منتخبات كوت ديفوار، الجابون وموزمبيق.

ويبدأ منتخب الكاميرون مشواره في البطولة بمواجهة الجابون يوم 24 ديسمبر، ثم كوت ديفوار يوم 28 ديسمبر وأخيراً أمام موزمبيق يوم 31 ديسمبر.

وشهدت قائمة الكاميرون غياب أندريه أونانا حارس مرمى طرابزون سبور التركي.

ويتواجد النجم بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد، في قائمة الكاميرون استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وجاءت قائمة الكاميرون لكأس أمم أفريقيا 2025 كالتالي: