أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: "أنجولا، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا".

المنتخبات العربية تبحث عن العودة لنصف نهائي كأس الأمم

وتبحث المنتخبات العربية بالتحديد عن العودة لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعدما غابت عن النسخة الماضية وهو الأمر الذي لم يحدث منذ نسخة 2015.

في نسخة 2015، كان نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يضم كلا من: "كوت ديفوار وغانا والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية، في النسخة التي توجت بها كوت ديفوار في النهاية.

وفي نسخة 2017، عادت المنتخبات العربية للدور نصف النهائي من جديد عن طريق منتخب مصر الذي وصل للنهائي وخسر اللقب بنتيجة 2-1 أمام منتخب الكاميرون.

أما في نسخة 2019 التي استضافتها الأراضي المصرية، تواجد في نصف النهائي المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي، وتوج محاربو الصحراء باللقب في النهائي على حساب السنغال.

أما في نسخة 2021، تواجد المنتخب المصري في المباراة النهائية، وخسر اللقب أمام السنغال بركلات الترجيح.

أما النسخة الماضية 2023، غابت شمس المنتخبات العربية عن الدور نصف النهائي، والذي جمع بين كوت ديفوار، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.