لمع العديد من المحترفين الأفارقة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي كان بوابتهم للانضمام إلى منتخبات بلادهم، أو في المقابل جاء بهم بعد تألقهم مع المنتخب، في البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس الأمم الأفريقية في القارة السمراء.

ويلقي موقع يلا كورة نظرة على المحترفين الأفارقة في الدوري المصري، الذين حجزوا مقاعدهم في قوائم منتخباتهم، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والفارق بين أدوارهم ومستوياتهم بين النادي والمنتخب.

وانضم شيكو بانزا لقائمة المحترفين الدوليين في الدوري المصري، مع مطلع الموسم الجاري، عقب انتقاله لصفوف نادي الزمالك.

ويعتبر شيكو بانزا أحد أكبر الصفقات المحيرة داخل صفوف القلعة البيضاء منذ بداية الموسم، بعد عدة أزمات أبعدته عن تشكيل الفريق مع المدرب يانيك فيريرا.

وعلى الصعيد الفني، قدم شيكو بانزا لمحات رائعة، ولقطات مخيبة، جعلت المشجعين في حيرة من أمرهم، بين الإشادة بتسجيله 3 أهداف وامتلاكه إمكانيات مميزة على صعيد السرعة والانطلاقات، وبين الانتقادات اللاذعة بسبب استهتاره أحيانًا، وفقدانه للكرة بشكل سريع وسهل لصالح الخصوم.

وفي المقابل، مثل الانتقال لصفوف الزمالك خطوة هامة لشيكو بانزا، الذي تحول لعنصر ثابت في حسابات المدرب الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني الجديد لمنتخب أنجولا.

وقال عنه المدرب الفرنسي باتريس بوميل: "شيكو بانزا لاعب مذهل، وسريع للغاية ويحب المواجهات الفردية، ويحب دائمًا مساعدة الفريق، وهو شخص رائع ويعمل بجد دائمًا وينشر طاقة رائعة في الفريق".

وأضاف: "شيكو بانزا يركز دائمًا في الملعب، ويستمع لتعليمات المدرب، هناك توافق بيني وبينه، يستطيع تقديم أشياء رائعة في الدوري المصري، لذلك تواجده يكون أمرًا رائعًا بالنسبة لأي مدرب".

ولا يزال يبحث نجم الفريق الأبيض عن هدفه الدولي الأول مع منتخب أنجولا، والذي قد يكون من بوابة كأس الأمم الأفريقية، بعدما خاض 8 مباريات في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وكان شيكو بانزا أحد العناصر الرئيسية في منتخب أنجولا، خلال منافسات بطولة كأس كوسافا، حيث ساهم في حفاظ منتخب بلاده على اللقب للنسخة الثانية على التوالي، خلال العام الجاري 2025.

وسيواجه شيكو بانزا منافسة مع عدة لاعبين لحجز مكانه في التشكيل الأساسي كجناح أيسر، أبرزهم: ميلسون، أري بابل بالإضافة إلى مابولولو ونزولا حال اعتماد مدرب أنجولا على ثنائي في قلب الهجوم.

ويتواجد منتخب أنجولا في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، برفقة كلا من: مصر، جنوب أفريقيا وزيمبابوي.

وينتظر شيكو بانزا مواجهة “أصدقاء الأمس” في نادي الزمالك، الذين يتواجدون في قائمة منتخب مصر للبطولة القارية، وخاصة على صعيد الخط الخلفي، وهم: محمد صبحي، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح ومحمد شحاتة.

