كلام فى الكورة
رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن رحيل علاء نبيل من منصب المدير الفني

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:31 م 19/12/2025
علاء نبيل

علاء نبيل

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، رحيل علاء نبيل من منصب المدير الفني للاتحاد، بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

ويعمل علاء نبيل مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه، في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد والكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025.

ويؤكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمّنًا ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها.

ويتمنى الاتحاد المصري لكرة القدم للكابتن علاء نبيل دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، اليوم الأحد، أن ماركو بيتزايولي سيكون المسؤول عن الإدارة الفنية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.. طالع التفاصيل من هنا

وشغل ماركو بيتزايولي عدة مناصب إدارية وفنية خلال مسيرته، من بينها العمل في آينتراخت فرانكفورت وجالاتا سراي، كما تولّى تدريب المنتخبات العمرية الألمانية في مراحل 15 و16 و17 و18 عامًا.

اتحاد الكرة علاء نبيل

