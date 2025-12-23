المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

1 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

جميع المباريات

الأصغر في تاريخ السنغال.. مشاركة تاريخية لنجم باريس سان جيرمان في أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:16 م 23/12/2025
إبراهيما مباي

إبراهيما مباي

شارك إبراهيما مباي، لاعب منتخب السنغال، رفقة أسود التيرانجا أمام بوتسوانا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وحسم منتخب السنغال تفوقه على نظيره بوتسوانا بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الرابعة من كأس أمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب السنغال بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا، رفقة الكونغو الديموقراطية، بنين، وبوتسوانا.

مشاركة تاريخية في السنغال

دخل إبراهيما مباي إلى ملعب المباراة مرتديًا قميص منتخب السنغال للمرة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، بدلًا من زميله إيليمان ندياي، وذلك في الدقيقة 78 من عمر المواجهة.

وأصبح إبراهيما مباي البالغ من العمر 17 عامًا و10 أشهر، أصغر لاعب يشارك في تاريخ السنغال في كأس الأمم الأفريقية، متجاوزًا مامادو ديالو صاحب الـ18 عامًا و6 أشهر خلال مشاركته في البطولة في مارس 1990.

ويلعب إبراهيما مباي في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وشارك اللاعب السنغالي مع ناديه خلال 20 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، بواقع 896 دقيقة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة السنغال القادمة
منتخب السنغال كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا إبراهيما مباي

