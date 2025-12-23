شارك إبراهيما مباي، لاعب منتخب السنغال، رفقة أسود التيرانجا أمام بوتسوانا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وحسم منتخب السنغال تفوقه على نظيره بوتسوانا بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الرابعة من كأس أمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب السنغال بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا، رفقة الكونغو الديموقراطية، بنين، وبوتسوانا.

مشاركة تاريخية في السنغال

دخل إبراهيما مباي إلى ملعب المباراة مرتديًا قميص منتخب السنغال للمرة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، بدلًا من زميله إيليمان ندياي، وذلك في الدقيقة 78 من عمر المواجهة.

وأصبح إبراهيما مباي البالغ من العمر 17 عامًا و10 أشهر، أصغر لاعب يشارك في تاريخ السنغال في كأس الأمم الأفريقية، متجاوزًا مامادو ديالو صاحب الـ18 عامًا و6 أشهر خلال مشاركته في البطولة في مارس 1990.

ويلعب إبراهيما مباي في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وشارك اللاعب السنغالي مع ناديه خلال 20 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، بواقع 896 دقيقة.

