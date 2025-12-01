يستعد منتخب مصر لخوض ثاني مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما يلتقي بمنتخب جنوب أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقيا، مساء يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة الأفريقية بالانتصار على زيمبابوي بنتيجة (2-1).

بينما انتصر منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنجولا بنتيجة (2-1) أيضاً، في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

الأهداف المبكرة سلاح منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بكأس الأمم

تواجه منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في 3 مباريات عبر تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتعد مباراة نسخة 2025 هي الرابعة التي ستجمع بين "الفراعنة" و"البافانا بافانا".

وانتصر منتخب مصر في مباراتين من أصل 3 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في مباراة أمام جنوب أفريقيا.

وسجل منتخب مصر 3 أهداف في مواجهاته المباشرة أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم أفريقيا عبر التاريخ.

وجاءت الأهداف الثلاثة التي سجلها منتخب مصر في شباك جنوب أفريقيا بكأس الأمم خلال أول 12 دقيقة من المباريات.

ولم يتمكن المنتخب المصري من التسجيل في مواجهة وحيدة أمام "البافانا بافانا"، في اللقاء الأخير الذي جمع بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا نسخة 2019 والتي أقيمت في مصر، والتي انتهت بفوز منتخب الأولاد بهدف دون رد في دور الـ16 من البطولة الأفريقية.

أهداف مصر المبكرة أمام جنوب أفريقيا

- دور المجموعات في أمم أفريقيا 1996: مصر 1-0 جنوب أفريقيا (سجل أحمد الكاس الهدف في الدقيقة 7 من عمر المباراة).

- نهائي أمم أفريقيا 1998: مصر 2-0 جنوب أفريقيا (سجل أحمد حسن الهدف الأول في الدقيقة 4، بينما سجل طارق مصطفى الهدف الثاني في الدقيقة 12 من عمر المباراة).

- دور الـ16 في أمم أفريقيا 2019: مصر 0-1 جنوب أفريقيا (لم يسجل المنتخب المصري أي أهداف).

