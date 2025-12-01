يستعد منتخب مصر لخوض ثاني مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما يلتقي بمنتخب جنوب أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقيا، مساء يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة الأفريقية بالانتصار على زيمبابوي بنتيجة (2-1).

بينما انتصر منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنجولا بنتيجة (2-1) أيضاً، في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" العديد من الحقائق قبل مواجهة مصر وجنوب أفريقيا وجاءت كالتالي:

- هذه المواجهة الرابعة بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا في نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعد أن تواجها سابقًا في أعوام 1996 و1998 و2019.

- خلال مواجهاتهما السابقة في البطولة، حققت مصر فوزين مقابل فوز واحد لجنوب أفريقيا.

- جاء أول لقاء بينهما في كأس الأمم خلال مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات عام 1996، حين سجّل أحمد الكاس هدف المباراة الوحيد، ليقود مصر للفوز 1-0 على أصحاب الأرض جنوب أفريقيا في جوهانسبرج، وتأهل المنتخبان معًا من المجموعة، قبل أن يواصل منتخب جنوب أفريقيا مشواره ويتوج لاحقًا باللقب القاري.

- في عام 1998، التقى المنتخبان في المباراة النهائية، حيث توجت مصر بلقبها الأفريقي الرابع بعد الفوز 2-0 في واجادوجو، وسجل الهدفين أحمد حسن وطارق مصطفى في الدقيقتين الخامسة والثالثة عشرة.

- أما آخر مواجهة بينهما في كأس الأمم فكانت في نسخة 2019، عندما أطاحت جنوب أفريقيا بمصر صاحبة الأرض من دور الـ16 في القاهرة بعد الفوز 1-0، وسجل ثيمبينكوسي لورش هدف المباراة الوحيد لمنتخب "البافانا البافانا" في الدقيقة 85.

- جاءت الأهداف الثلاثة التي سجلتها مصر في شباك جنوب أفريقيا بكأس الأمم كلها خلال أول 12 دقيقة من المباريات.

- شارك من قائمة مصر الحالية كل من محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد الشناوي في مباراة خسارة "الفراعنة" أمام جنوب أفريقيا في نسخة 2019، بينما كان رونوين ويليامز حارسًا لمرمى جنوب أفريقيا.

- في لقاء 2019، واجه رونوين ويليامز ثلاث تسديدات وتصدى لها جميعًا، بينما كان تريزيجيه صاحب تسديدتين من أصل ثلاث على المرمى لصالح مصر.

- فشل محمد صلاح في تسديد أي كرة على المرمى خلال خسارة مصر أمام جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2019.

- من جانبه، واجه محمد الشناوي ست تسديدات أمام "البافانا البافانا"، تصدى لخمس منها، واستقبل هدفًا واحدًا.

- استحوذت مصر على 62% من الكرة في تلك المباراة، كما أكملت تمريرات أكثر من جنوب أفريقيا بواقع 401 تمريرة مقابل 215.

- شارك المدرب المساعد الحالي لمنتخب جنوب أفريقيا في مواجهتين أمام مصر في كأس الأمم، حيث خسر مباراة دور المجموعات عام 1996 ونهائي 1998.

- كان مدرب منتخب مصر حسام حسن قد شارك لاعبًا في نهائي 1998 عندما فازت مصر على جنوب أفريقيا 2-0 في بوركينا فاسو.

- أما مدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس، فقد قاد منتخب الكاميرون للتتويج بلقب كأس الأمم عام 2017 بعد الفوز على مصر 2-1 في النهائي الذي أقيم في ليبرفيل، وشارك حينها محمد صلاح وتريزيجيه أساسيين مع منتخب مصر.

- على صعيد المواجهات الإجمالية، التقى المنتخبان 14 مرة، فازت جنوب أفريقيا في 8 مباريات، مقابل 4 انتصارات لمصر، وانتهت مباراتان بالتعادل.

- كما تواجها في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012، حيث فازت جنوب أفريقيا 1-0 على أرضها، وانتهت المباراة الأخرى بالتعادل السلبي، ولم ينجح أي من المنتخبين في التأهل للبطولة، التي صعد إليها منتخب النيجر بدلًا منهما.

- تبقى جنوب أفريقيا بلا هزيمة في آخر ست مباريات أمام مصر، حيث حققت 4 انتصارات وتعادلت في مباراتين.

- يعود آخر فوز لمصر على جنوب أفريقيا إلى مباراة ودية أقيمت في 15 نوفمبر 2006 على ملعب جريفين بارك في لندن وانتهت بنتيجة 1-0، وسجل عماد متعب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة.

