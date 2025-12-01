المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:00 م 25/12/2025
مصر

مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، طاقم حكام مباراة مصر وجنوب أفريقيا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، في تمام الخامسة من مساء غدٍ الجمعة على ستاد أدرار بأكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويدير البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا، مباراة مصر وجنوب أفريقيا، كحكم ساحة ويعاونه كل من السنغالي جبريل كامارا مساعد أول، ونوحي بانجورا مساعد ثاني، والرواندي صامويل أويكوندا حكمًا رابعًا والكيني ديكينز مميسا حكما لتقنية الفيديو وصادوق براهامو حكم مساعد لتقنية الفيديو.

وكان نادابيها حكمًا رابعًا في مباراة مصر ضد زيمبابوي.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز مباراة جنوب أفريقيا بعد الانتصار في الجولة الأولى ضد منتخب زيمبابوي، كما يرغب المنتخب الوطني للانتصار من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية.

وافتتح منتخب مصر، مشواره في كأس الأمم الأفريقية، بفوز بشق الأنفس أمام زيمبابوي يوم الاثنين الماضي بنتيجة 2-1.

ويلعب منتخب مصر، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، وأنجولا.

