غرامة وإيقاف الجماهير.. كاف يخطر الجيش الملكي بعقوبات مباراة الأهلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:10 م 25/12/2025 تعديل في 12:42 م
الأهلي والجيش الملكي

الأهلي والجيش الملكي

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، تلقيه إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بعقوبات أحداث مباراة الأهلي في بطولة دوري ابطال أفريقيا.

وكانت جماهير الجيش الملكي، قد القت الزجاجات وسكين على لاعبي الأهلي؛ مما أدى إلى إصابة محمود حسن تريزيجيه في رأسه.

وكان الأهلي قد تقدم بمذكرة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حول أحداث مباراة الجيش الملكي وشغب الجماهير.

يؤسف نادي الجيش الملكي أن يخبر جماهيره أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أصدر قراراته التأديبية على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت نادينا بنادي الأهلي المصري يوم 28 نوفمبر 2025 ضمن دوري أبطال إفريقيا.

وقد قررت اللجنة التأديبية للاتحاد خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025 ما يلي:

1- ثبوت مخالفة نادي الجيش الملكي للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للكاف، وكذلك للمادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، نتيجة تصرفات غير مناسبة من جماهير النادي تمس بمبادئ الروح الرياضية وبسلامة ونزاهة المنافسة.

2- فرض لعب مباراتين بدون جمهور على نادي الجيش الملكي في مبارياته المقبلة كمستضيف ضمن مسابقات الأندية الإفريقية.

3- الغرامات المالية:

20.000 دولار أمريكي لاستخدام أجهزة الليزر.

15.000 دولار أمريكي لرمي قارورات المياه.

15.000 دولار أمريكي لإدخال جماهير الكرات عددًا من الكرات إلى أرضية الملعب خلال اللعب، بما يخالف مبادئ الروح الرياضية ونزاهة المنافسة.

50.000 دولار أمريكي لرمي جسم خطير (من الحديد)، يمثل خطرًا على سلامة اللاعبين والحكام خلال المباراة.

4- المبلغ الإجمالي والموعد النهائي للدفع: وجوب دفع المبلغ الإجمالي للغرامات وقدره 100.000 دولار أمريكي قبل 60 يومًا من تاريخ إشعار هذا القرار.

وكان الأهلي قد تعادل 1-1 أمام الجيش الملكي في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات.

 

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي كاف الاتحاد الأفريقي

