أقرت اللجنة المحلية لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 في مدينة أغادير، إجراءً جديدًا يخص الحضور الجماهيري في المباريات التي تستضيفها تلك المنطقة، خلال منافسات بطولة الكان.

وشهدت مباراتي منتخب مصر أمام زيمبابوي، وجنوب أفريقيا، في مدينة أغادير حضورًا جماهيريًا مكثفًا، بلغ في الثانية أكثر من 40 ألف متفرج، ليصبح الفراعنة أكثر المنتخبات جذبًا للجماهير في البطولة، بعد المغرب، صاحبة الأرض.

ونقلت صحيفة العمق المغربية بيانًا عن اللجنة المحلية لتنظيم نهائيات كأس أفريقيا بأغادير، جاء فيه: "نعلم الرأي العام أن المدينة تعيش لحظة استثنائية، وهي تحتضن فعاليات كروية قارية كبرى، تضعها في صلب اهتمام المتابعين داخل القارة الإفريقية وخارجها".

وأضافت: "تعبر اللجنة عن فخرها واعتزازها بالجماهير الرياضية المعروفة بحبها الكبير لكرة القدم، وشغفها بالمدرجات، لكنها تؤكد أن التنظيم المعتمد داخل ملعب أكادير الكبير يخضع المعايير تقنية وأمنية دقيقة، يفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتعد جزءًا أساسيًا من شروط إنجاح مثل هذه التظاهرات الكبرى".

وتابعت: "الطاقة الاستيعابية لملعب أغادير الكبير محددة سلفًا وفق هذه المعايير، ولا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف، حيث يبقى الولوج إلى المدرجات مشروطًا حصريا بالتوفر على تذكرة قانونية وصالحة".

وأكدت اللجنة المنظمة أنه بناءً على ذلك، فقد تقرر أن كل من لا يتوفر على تذكرة لا يمكنه الحضور لمشاهدة المباراة في الملعب مُجددًا، ولن يُسمح له بدخول الملعب، وذلك حرصًا على سلامة الجماهير وضمانا لسير المباريات في أجواء آمنة ومنظمة.

كما أوضحت اللجنة المنظمة تفهمها التام لمدى حب الجماهير الرياضية وشعفها الكبير بكرة القدم، فإنها تدعو الجميع، بروح المسؤولية والانضباط إلى احترام القواعد والضوابط التنظيمية التي يفرضها الاتحاد الإفريقي، بما يضمن نجاح هذه التظاهرات الرياضية في إطار من التنظيم والمسؤولية الجماعية.

وشددت اللجنة على أن هذا الحدث يحظى بمتابعة دقيقة من الهيئات الكروية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خصوصًا في ظل استعداد المملكة المغربية لخوض تحد تاريخي يتمثل في احتضان نهائيات كأس العالم 2030، وهو ما يجعل السلوك الجماهيري الواعي جزءًا لا يتجزأ من صورة المغرب التنظيمية أمام العالم.

وأتم البيان: "إن أي تصرف خارج الإطار التنظيمي لا يخدم مصلحة المدينة ولا ينسجم مع طموح إنجاح هذه التظاهرة، في حين أن الالتزام بالقانون يحول المدرجات إلى رسالة حضارية تعكس وعي الجمهور وقدرته على المساهمة الإيجابية في إنتاج أكبر الاستحقاقات الرياضية".

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم على جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

