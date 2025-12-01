يستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تقام في المغرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية برفقة منتخبات: جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره أنجولا، مساء الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر حجز مقعده في دور الـ16 من البطولة الأفريقية بعد الانتصار على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (1-0) على التوالي.

وضمن "الفراعنة" صدارة المجموعة الثانية بعد وصوله إلى 6 نقاط والتفوق على منتخب جنوب أفريقيا في المواجهات المباشرة.

لماذا يعتبر تريزيجيه ومروان عطية الأجدر للراحة أمام أنجولا؟

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، إراحة عدد كبير من اللاعبين في مباراة أنجولا المقبلة، وذلك بعد ضمان التأهل لدور الـ16 وصدارة المجموعة الثانية في أمم أفريقيا 2025.

ويواجه الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية، خطر الإيقاف في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، إذا تحصلا على بطاقة صفراء خلال مباراة أنجولا.

وتحصل تريزيجيه وعطية على بطاقة صفراء في مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي.

وتجنب الثنائي الحصول على بطاقة صفراء في مباراة جنوب أفريقيا، ولكن يبقى الثنائي مهددًا بالإيقاف عن المشاركة في مباراة منتخب مصر بدور الـ16، إذا حصل أي منهما على بطاقة صفراء في المباراة الثالثة ضد أنجولا.

وتلغى البطاقات الصفراء المتراكمة بعد نهاية المجموعات، أي أن تريزيجيه وعطية سيدخلان الأدوار الإقصائية دون أي إنذارات أو إيقافات، إذا تجنبا الحصول على بطاقة جديدة ضد أنجولا.

لذلك يعتبر الثنائي مروان عطية ومحمود حسن "تريزيجيه" هما الأجدر بالراحة وعدم خوض أي دقيقة خلال مواجهة أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وتنص لائحة كأس أمم أفريقيا على الآتي: "يعاقب أي لاعب يحصل على إنذارين بالإيقاف تلقائيًا عن المباراة التالية".

وتضيف بشأن إلغاء البطاقات المتراكمة في أمم أفريقيا: "مع نهاية دور المجموعات، تلغى جميع الإنذارات المتراكمة.. ومع ذلك، فإن أي لاعب جمع بطاقتين صفراوين يخضع لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه في دور الـ16، ثالث أفضل منتخب صعد من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة. طالع التفاصيل

