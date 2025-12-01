المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

- -
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

إعلان

أمم أفريقيا 2025.. لماذا يعتبر تريزيجيه ومروان عطية الأجدر بالراحة أمام أنجولا؟

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:39 ص 28/12/2025
تريزيجيه

تريزيجيه

يستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تقام في المغرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية برفقة منتخبات: جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره أنجولا، مساء الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر حجز مقعده في دور الـ16 من البطولة الأفريقية بعد الانتصار على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (1-0) على التوالي.

وضمن "الفراعنة" صدارة المجموعة الثانية بعد وصوله إلى 6 نقاط والتفوق على منتخب جنوب أفريقيا في المواجهات المباشرة.

لماذا يعتبر تريزيجيه ومروان عطية الأجدر للراحة أمام أنجولا؟

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، إراحة عدد كبير من اللاعبين في مباراة أنجولا المقبلة، وذلك بعد ضمان التأهل لدور الـ16 وصدارة المجموعة الثانية في أمم أفريقيا 2025.

ويواجه الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية، خطر الإيقاف في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، إذا تحصلا على بطاقة صفراء خلال مباراة أنجولا.

وتحصل تريزيجيه وعطية على بطاقة صفراء في مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي.

وتجنب الثنائي الحصول على بطاقة صفراء في مباراة جنوب أفريقيا، ولكن يبقى الثنائي مهددًا بالإيقاف عن المشاركة في مباراة منتخب مصر بدور الـ16، إذا حصل أي منهما على بطاقة صفراء في المباراة الثالثة ضد أنجولا.

وتلغى البطاقات الصفراء المتراكمة بعد نهاية المجموعات، أي أن تريزيجيه وعطية سيدخلان الأدوار الإقصائية دون أي إنذارات أو إيقافات، إذا تجنبا الحصول على بطاقة جديدة ضد أنجولا.

لذلك يعتبر الثنائي مروان عطية ومحمود حسن "تريزيجيه" هما الأجدر بالراحة وعدم خوض أي دقيقة خلال مواجهة أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وتنص لائحة كأس أمم أفريقيا على الآتي: "يعاقب أي لاعب يحصل على إنذارين بالإيقاف تلقائيًا عن المباراة التالية".

وتضيف بشأن إلغاء البطاقات المتراكمة في أمم أفريقيا: "مع نهاية دور المجموعات، تلغى جميع الإنذارات المتراكمة.. ومع ذلك، فإن أي لاعب جمع بطاقتين صفراوين يخضع لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه في دور الـ16، ثالث أفضل منتخب صعد من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة. طالع التفاصيل

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر أنجولا كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg