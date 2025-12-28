المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فاز بها مرموش والشناوي.. القصة وراء تغيير هوية جائزة رجل المباراة في أمم أفريقيا 2025 (صور)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:44 ص 28/12/2025
جائزة رجل المباراة

جائزة رجل المباراة في أمم أفريقيا 2025

شهدت جائزة رجل المباراة بحلتها الجديدة الظهور الأول لها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام في المغرب.

ونالت الجائزة استحسانًا واسعًا بفضل تصميمها اللافت، الذي يجعلها جائزة تليق باللاعبين الذين يتألقون في نهائيات البطولة القارية.

وقد جرى تقديم الجائزة بحلتها الجديدة منذ مباراة افتتاح البطولة في المغرب قبل خمسة أيام، في خطوة تعكس تحولًا واضحًا في طريقة تكريم التميز الفردي في أبرز مسابقات كرة القدم الأفريقية.

القصة وراء تغيير هوية جائزة رجل المباراة في أمم أفريقيا 2025

لسنوات طويلة، ظلت جائزة رجل المباراة دون تغيير يُذكر، لكن في نسخة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025، اختار كل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والراعي الرسمي للبطولة، نهجًا مختلفًا من خلال تقديم كأس صُممت لترمز إلى الوحدة والتنوع والمكانة العالمية المتنامية لكرة القدم الأفريقية.

وتتكوّن جائزة رجل المباراة بحلتها الجديدة من 24 شعاعًا متألقًا، يرمز كل واحد منها إلى إحدى الدول الـ24 المشاركة في النهائيات.

ويُبرز تنوّع المواد المستخدمة تميّز كل دولة عن الأخرى، فيما يجسّد تماوج هذه الشرائط والتقاؤها معًا كيف توحّد كرة القدم الشعوب، محتفيةً بالقوة الفريدة لكل دولة وإسهاماتها في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي قلب الكأس تتوسط وردة دمشق، وهي رمز يرتبط بالبلد المضيف لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المغرب.

وتشكّل هذه الوردة نقطة بصرية نابضة في مركز الكأس، وتعمل كتذكير بصري بالمكان الذي أُحرزت فيه هذه الجائزة.

ومنذ انطلاق البطولة، جرى تسليم الجائزة بالفعل لأبرز نجوم كل مباراة، ومن بينهم ثنائي مصري هما عمر مرموش ومحمد الشناوي.

وكان مرموش فاز بالجائزة خلال مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما حصد محمد الشناوي جائزة رجل المباراة بعد لقاء جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

