يطارد منتخب مصر العلامة الكاملة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 أمام أنجولا، بعد أن ضمن في وقت سابق تأهله إلى دور الـ16 في الصدارة.

ويلتقي المنتخبان المصري والأنجولي هذا المساء على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات أمم أفريقيا.

منتخب مصر بالبدلاء أمام أنجولا

من المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراته أمام أنجولا، بفريق مزيج من العناصر الأساسية والاحتياطية معًا.

وكشف مصدر خاص ليلا كورة أن المدرب حسام حسن يتجه إلى الدفع بالحارس مصطفى شوبير أساسيًا على حساب محمد الشناوي، ضمن عدة تغييرات متوقعة في تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا.

وأوضح المصدر ذاته أن محمد صلاح قد يبدأ لقاء مصر وأنجولا على مقاعد البدلاء، من أجل إراحته.

يطارد العلامة الكاملة

يبحث منتخب مصر عن جمع العلامة الكاملة في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025، بعد فوزين على حساب زيمبابوي وجنوب أفريقيا تواليًا.

وضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، ليواجه في دور الـ16 أفضل منتخب احتل المركز الثالث بين المجموعات الأولى والثالثة والرابعة.

وكان منتخب مصر حصد العلامة الكاملة في تاريخ مشاركاته بمجموعات كأس أمم أفريقيا 4 مرات سابقة، نسخ 1974 و2000 و2010 و2019.

المواجهة المباشرة الثالثة

التقى المنتخبان المصري والأنجولي في كأس أمم أفريقيا مرتين فقط، عامي 1996 و2008.

ونجح منتخب مصر في الفوز على أنجولا بالنتيجة ذاتها (2-1)، سواءً في دور المجموعات خلال نسخة 1996 أو في ربع نهائي 2008.

ولم يسبق لمنتخب أنجولا أن حقق الفوز على مصر في 8 مباريات سابقة بينهما، سواءً رسمية أو ودية.

مؤتمر مباراة مصر وأنجولا

حرص حسام حسن على التأكيد على أهمية مباراة أنجولا، بقوله: "سنواجه منتخبًا قويًا جدًا، ولدينا بعض الأهداف التي سنسعى إلى تحقيقها أمامه".

من جانبه، اعترف الفرنسي باتريس بوميل، مدرب أنجولا، بصعوبة مواجهة منتخب مصر، موضحًا أن الأخير لديه قدرة على تشكيل فريقين مختلفين.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا

1) مصر: 6 نقاط

2) جنوب أفريقيا: 3 نقاط

3) أنجولا: نقطة وحيدة

4) زيمبابوي: نقطة وحيدة

بطاقة مباراة مصر وأنجولا

- الحدث: منتخب مصر يواجه أنجولا

- الجولة: ختام دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا

- الموعد: الإثنين 29 ديسمبر

- التوقيت: في تمام الساعة السادسة مساءً

- الملعب: أدرار في مدينة أغادير المغربية

- القنوات الناقلة: beIN SPORTS XTRA

