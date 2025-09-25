المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بداية رحلة الدفاع عن اللقب.. بيراميدز يعلن موعد وحكام مباراته مع الجيش الرواندي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:20 م 25/09/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد وحكام مباراة بيراميدز مع الجيش الرواندي التي ستقام في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز مع الجيش الرواندي في الثالثة ظهر يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر المقبل، على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية، الذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي.

وأوضح بيراميدز عبر مركزه الإعلامي أن المباراة سوف يديرها طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز باه ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى.

وقبل أيام قليلة، انتصر بيراميدز على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات بطولة إنتركونتيننتال ليتأهل للمنافسة على كأس التحدي، إذ ينتظر الفائز من ديربي الأمريكتين، والفائز منهما يتأهل للنهائي لمنافسة باريس سان جيرمان على لقب كأس القارات.

وكان بيراميدز قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب صنداونز الجنوب أفريقي.

دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز

