الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:31 م 25/09/2025
الخطيب

الخطيب

أعلنت إدارة النادي الأهلي تكليف المستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي، على خلفية ما صدر منه في حق محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال برنامجه المذاع عبر قناة MBC MASR 2.

وأكد الأهلي في بيانه أن ما ورد على لسان مدحت شلبي يمثل ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وهو ما دفع النادي إلى التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، إلى جانب تقديم شكوى عاجلة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان الإعلامي مدحت شلبي قد تحدث عن خسائر مالية كبيرة تسبب فيها محمود الخطيب رئيس النادي بسبب فسخ عقد ريبيرو وكولر.

كما تحدث شلبي عن فشل الخطيب في استخراج تأشيرة الدخول لأمريكا للتواجد مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية.

May be an image of ‎text that says '‎اللأعلى AHLY AL OF الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي قررت إدارة النادي تكليف محمد ،عثمان المستشار القانوني للأهلي بأتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مدحت شلبي، وما جاء على لسانه بشأن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، من كلام ينافي الحقيقة في برنامجه الذي تبثه قناة MASR <<MBC وتقديم بلاغ للنائب العام. وشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. FABMISR သိး efuaktand RIMULA JETOUR Haier CocaCola OGLC PROMETEON ALMARASEM‎'‎

الأهلي الدوري المصري الخطيب مدحت شلبي

