أعلنت إدارة النادي الأهلي تكليف المستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي، على خلفية ما صدر منه في حق محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال برنامجه المذاع عبر قناة MBC MASR 2.

وأكد الأهلي في بيانه أن ما ورد على لسان مدحت شلبي يمثل ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وهو ما دفع النادي إلى التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، إلى جانب تقديم شكوى عاجلة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان الإعلامي مدحت شلبي قد تحدث عن خسائر مالية كبيرة تسبب فيها محمود الخطيب رئيس النادي بسبب فسخ عقد ريبيرو وكولر.

كما تحدث شلبي عن فشل الخطيب في استخراج تأشيرة الدخول لأمريكا للتواجد مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية.