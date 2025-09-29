شهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، والمدرب البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لفريق بنفيكا.

وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة الأهلي في حسم ملف المدير الفني الأجنبي، الذي سيخلف الإسباني خوسيه ريبيرو، والذي رحل عن الفريق عقب الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقررت إدارة الأهلي في وقت سابق تعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا، لحين الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد.

وبحسب صحيفة "أو جوجو" البرتغالية، فقد قدم النادي الأهلي عرضًا رسميًا لبرونو لاج بقيمة 4.8 مليون يورو سنويًا، في حين يطلب المدرب البرتغالي 5 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة قد تُحسم خلال ساعات، حيث من المتوقع أن يوافق "العملاق الأفريقي الثري" – على حد وصف الصحيفة – على مطالب المدرب صاحب الـ49 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن 200 ألف يورو فقط تفصل الطرفين عن التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرة إلى أن لاج يقترب من خوض تجربته الأولى في القارة الأفريقية، بعد أن سبق ورفض عروضًا من الخليج والبرازيل لرغبته في الاستمرار داخل أوروبا.

وأشارت "أو جوجو" إلى أن النادي الأهلي نجح في إقناع لاج بالعمل في مصر، من خلال تحسين العرض المالي وشروط العقد، ما دفع المدرب البرتغالي إلى تغيير موقفه.

ويستعد فريق الأهلي حاليًا لخوض مباراة القمة أمام الزمالك، المقررة يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

