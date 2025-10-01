أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الجيش الرواندي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب كيجالي ستاديوم، في ذهاب الدوري التمهيدي.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

وتشهد قائمة بيراميدز، غياب رمضان صبحي للمباراة الثانية على التوالي، حيث إنه غاب عن مباراة طلائع الجيش في الدوري بالأمس.

كما يفقد بيراميدز، جهود أسامة جلال مدافع الفريق بالإضافة إلى مصطفى فتحي جناح الفريق؛ بسبب الإصابة.

وكان بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.