بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
17:45
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
16:00
نادي باريس

نادي باريس

غياب مستمر لرمضان صبحي.. قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:44 م 28/09/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الجيش الرواندي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب كيجالي ستاديوم، في ذهاب الدوري التمهيدي.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم 

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

وتشهد قائمة بيراميدز، غياب رمضان صبحي للمباراة الثانية على التوالي، حيث إنه غاب عن مباراة طلائع الجيش في الدوري بالأمس.

كما يفقد بيراميدز، جهود أسامة جلال مدافع الفريق بالإضافة إلى مصطفى فتحي جناح الفريق؛ بسبب الإصابة.

وكان بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي رمضان صبحي بيراميدز

