المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد ارتباطه بالأهلي.. بوجون البولندي يعلن التعاقد مع توماسبيرج

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:25 م 28/09/2025
توماس توماسبيرج

توماس توماسبيرج

أعلن تان كيسلر، نائب رئيس نادي بوجون شتشيتسين البولندي، عن التعاقد مع المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمقال روبرت كوليندوفيتش.

وارتبط اسم توماس توماسبيرج بالانتقال إلى الأهلي، خلال الفترة الحالية لتدريب الفريق، عقب رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو لسوء النتائج.

توماسبيرج مدربًا لنادي بوجون شتشيتسين

أكد تان كيسلر، نائب رئيس نادي بوجون شتشيتسين، التعاقد مع توماسبيرج لتولي المهمة الفنية للفريق لمدة 3 سنوات مقبلة، عقب ظهور المدرب في المباراة أمام ليجيا التي جرت اليوم بالدوري البولندي.

وقال كيسلر، في تصريحات أدلى بها عبر قناة "كانال بلس": "أصبح من الصعب نفي هذه المعلومات، العقد سيكون لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف: "نعتقد أنه يمكن أن يساعدنا، سيكون له تأثير على الدوري الممتاز وعلى جماهيرنا".

وواصل: "كان من الصعب توديع روبرت لأنه عمل 15 عامًا في النادي وكان يعرف جيدًا هوية بوجون (DNA) لكن في كل مؤسسة يجب أن يكون هناك خطة للاعبين وتطوير الأكاديمية".

وأكمل: "قدمنا الدعم لروبرت، لكن توماس أيضًا كان جزءًا من خطتنا طويلة المدى".

وزاد: "توماس توماسبيرج أعجبني فيه أمر واحد، أنه يريد خلال وقت قصير التعرف على المنظومة بأكملها، ليس فقط الفريق، وسيتحدث مع كل عضو في الطاقم وكل لاعب".

واستكمل: "كما سيتحدث مع المدرب غجيغورجيك، الذي سيبقى ضمن الطاقم الفني، ليس لدينا خطة لتغيير كل شيء نقوم به".

وأتم: "كل شيء نقوم به بعقلانية وعلى مراحل، وسيحصل كل شخص على فرصة لإظهار ما يفعله للمدرب الجديد".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي توماسبيرج بوجون البولندي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg