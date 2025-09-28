أعلن تان كيسلر، نائب رئيس نادي بوجون شتشيتسين البولندي، عن التعاقد مع المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمقال روبرت كوليندوفيتش.

وارتبط اسم توماس توماسبيرج بالانتقال إلى الأهلي، خلال الفترة الحالية لتدريب الفريق، عقب رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو لسوء النتائج.

توماسبيرج مدربًا لنادي بوجون شتشيتسين

أكد تان كيسلر، نائب رئيس نادي بوجون شتشيتسين، التعاقد مع توماسبيرج لتولي المهمة الفنية للفريق لمدة 3 سنوات مقبلة، عقب ظهور المدرب في المباراة أمام ليجيا التي جرت اليوم بالدوري البولندي.

وقال كيسلر، في تصريحات أدلى بها عبر قناة "كانال بلس": "أصبح من الصعب نفي هذه المعلومات، العقد سيكون لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف: "نعتقد أنه يمكن أن يساعدنا، سيكون له تأثير على الدوري الممتاز وعلى جماهيرنا".

وواصل: "كان من الصعب توديع روبرت لأنه عمل 15 عامًا في النادي وكان يعرف جيدًا هوية بوجون (DNA) لكن في كل مؤسسة يجب أن يكون هناك خطة للاعبين وتطوير الأكاديمية".

وأكمل: "قدمنا الدعم لروبرت، لكن توماس أيضًا كان جزءًا من خطتنا طويلة المدى".

وزاد: "توماس توماسبيرج أعجبني فيه أمر واحد، أنه يريد خلال وقت قصير التعرف على المنظومة بأكملها، ليس فقط الفريق، وسيتحدث مع كل عضو في الطاقم وكل لاعب".

واستكمل: "كما سيتحدث مع المدرب غجيغورجيك، الذي سيبقى ضمن الطاقم الفني، ليس لدينا خطة لتغيير كل شيء نقوم به".

وأتم: "كل شيء نقوم به بعقلانية وعلى مراحل، وسيحصل كل شخص على فرصة لإظهار ما يفعله للمدرب الجديد".