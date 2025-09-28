يغيب 8 لاعبين مصابين من صفوف الأهلي والزمالك معًا عن الديربي الذي يجمع الفريقين، مساء غدٍ الإثنين، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويبتعد الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 5 نقاط عن المتصدر الزمالك الذي خاض مباراة أكثر.

المصابون قبل ديربي الأهلي والزمالك

تضم مستشفى الأهلي 7 لاعبين مصابين، لن يتمكن أي منهم من الظهور ضد الزمالك في الديربي المقبل.

وأكد مصدر خاص في الأهلي ليلا كورة أن عماد النحاس استقر على استبعاد 7 لاعبين مصابين أمام الزمالك، بعد استشارة الجهاز الطبي، هم أحمد سيد زيزو وأشرف داري ونيتس جراديشار ومحمد شكري وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.

وعاد زيزو إلى المشاركة في تدريبات الأهلي، أمس السبت، لكن صاحب الـ29 عامًا لم يصل بعد إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

ويستمر إمام عاشور في الغياب عن تدريبات الأهلي بسبب عدوى فيروس A التي اشتكى بسببها من آلام شديدة عقب التعادل (1-1) مع إنبي، ليتأكد غيابه 4 أسابيع، ما يعني عودته أثناء فترة التوقف الدولي المقبلة في أكتوبر.

ويبدو الزمالك أكثر حظًا من الأهلي، بعد أن تأكد، وفق مصادر يلا كورة، غياب لاعب وحيد عن ديربي الدوري المصري بسبب الإصابة، هو محمد شحاتة.

وسعى شحاتة إلى اللحاق بمباراة القمة أمام الأهلي، بعد غيابه عن آخر 4 مباريات خاضها الزمالك في منافسات الدوري المصري، لكن الوقت لم يسعفه.