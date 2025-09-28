المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أبرزهم زيزو وعاشور.. الإصابة تحرم 8 لاعبين من ديربي الأهلي والزمالك

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:05 م 28/09/2025
الأهلي والزمالك

من مباراة سابقة بين الأهلي والزمالك

يغيب 8 لاعبين مصابين من صفوف الأهلي والزمالك معًا عن الديربي الذي يجمع الفريقين، مساء غدٍ الإثنين، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويبتعد الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 5 نقاط عن المتصدر الزمالك الذي خاض مباراة أكثر.

المصابون قبل ديربي الأهلي والزمالك

تضم مستشفى الأهلي 7 لاعبين مصابين، لن يتمكن أي منهم من الظهور ضد الزمالك في الديربي المقبل.

وأكد مصدر خاص في الأهلي ليلا كورة أن عماد النحاس استقر على استبعاد 7 لاعبين مصابين أمام الزمالك، بعد استشارة الجهاز الطبي، هم أحمد سيد زيزو وأشرف داري ونيتس جراديشار ومحمد شكري وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.

وعاد زيزو إلى المشاركة في تدريبات الأهلي، أمس السبت، لكن صاحب الـ29 عامًا لم يصل بعد إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

ويستمر إمام عاشور في الغياب عن تدريبات الأهلي بسبب عدوى فيروس A التي اشتكى بسببها من آلام شديدة عقب التعادل (1-1) مع إنبي، ليتأكد غيابه 4 أسابيع، ما يعني عودته أثناء فترة التوقف الدولي المقبلة في أكتوبر.

ويبدو الزمالك أكثر حظًا من الأهلي، بعد أن تأكد، وفق مصادر يلا كورة، غياب لاعب وحيد عن ديربي الدوري المصري بسبب الإصابة، هو محمد شحاتة.

وسعى شحاتة إلى اللحاق بمباراة القمة أمام الأهلي، بعد غيابه عن آخر 4 مباريات خاضها الزمالك في منافسات الدوري المصري، لكن الوقت لم يسعفه.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

