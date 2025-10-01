تتجه الأنظار صوب العاصمة الرواندية كيجالي، حيث ستقام المباراة التي ستجمع بين نادي بيراميدز ونظيره الجيش الرواندي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره الجيش الرواندي، لحساب منافسات الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب كيجالي بيلي ستاديوم.

فريق الجيش الرواندي أحد أبرز الأندية في أفريقيا وبطل الموسم الماضي في الدوري المحلي، يمثل تحديًا قويًا أمام بيراميدز الطامح في الحفاظ على لقب دوري الأبطال الذي توج به على حساب ماميلودي صنداونز في النسخة السابقة.

حوار مع رئيس نادي الجيش الرواندي

أجرى "يلا كورة" حوارًا مع ديو روسانجنوا، رئيس نادي الجيش الرواندي، والعميد الجنرال في الجيش، عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث رئيس نادي الجيش الرواندي، عن المباراة القوية التي ستجمع فريقه بنظيره بيراميدز، وتطرق للإجابة عن العديد من الأسئلة الهامة.

وجاء نص الحوار على النحو التالي:

نود أن تحدّثنا عن نادي الجيش الرواندي وتاريخه

نادي الجيش الرواندي ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه رمز للتميّز والانضباط والفخر الوطني، وتأسس على قيم العمل الجاد والوحدة، وتمكّن من أن يصبح واحدًا من أعرق الأندية في كرة القدم الأفريقية.

الجيش الرواندي لديه رصيد حافل من ألقاب الدوري والكؤوس المحلية، والحضور الدائم في الساحة القارية، وصنع تقليدًا من النجاح يفرض الاحترام في الداخل والخارج.

كيف كان شعورك عند متابعة القرعة التي وضعتك في مواجهة بيراميدز؟

عندما رأينا القرعة، بالطبع لم نشعر بالارتياح، فبيراميدز فريق قوي، ومع ذلك تقبّلنا النتيجة بإيجابية، ونعتقد أننا قادرون على صناعة التاريخ، إذ لم يكن غريبًا أن يتمكن الجيش الرواندي من التفوق على عمالقة مصر، ربما تتذكرون ما حدث مع الزمالك.

كيف ترى مواجهة فريقك مع بيراميدز؟

المدرب عبد الرحيم طالب ذو خبرة، وهو من شمال أفريقيا، ويفهم جيدًا أسلوب لعب الفرق المصرية.

هل هناك خطة للاستفادة من زيارة بيراميدز كفرصة لتعزيز التعاون مع النادي مستقبلًا؟

هذا سؤال استراتيجي مهم، مباراة في دوري أبطال إفريقيا تجمع الجيش الرواندي أمام بيراميدز ليست مجرد مواجهة كروية، بل أيضًا منصة لبناء شراكات وتعاون أقوى، يمكن أن تشمل تبادلًا فنيًا، واقتراح ورش عمل مستقبلية بين الناديين (تدريب، أكاديميات الناشئين، علوم الرياضة).

ما هي رسالتك لجماهير النادي في الوقت الحالي؟

ما يجعل فريق الجيش الرواندي مميزًا حقًا ليس فقط الألقاب، بل أنتم أيها المشجعون، أنتم نبض النادي، تحملون رايته بفخر وتملؤون المدرجات بطاقة لا مثيل لها، إن وفاءكم هو ما يجعل من نادي الجيش الرواندي عائلة تمتد أبعد من حدود الملعب.