المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

27 24
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قائمة توروب الأولى.. الأهلي يضم 24 لاعبًا لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:11 م 15/10/2025
تريزيجيه - الأهلي

الأهلي

المصور: اسامه عبد النبي

أعلن الدنماركي ييس توروب قائمته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي ستخوض مباراة إيجل نوار البوروندي.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في الرابعة عصر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغادر الأهلي صباح غدٍ الخميس إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار.

وشهدت القائمة عودة محمد شكري الظهير الأيسر، بجانب تواجد الثنائي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبدالله.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن ييس توروب أعلن قائمة الفريق التي ستغادر إلى بوروندي وجاءت على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، محمد شكري، محمد هاني، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، جراديشار، محمد شريف، محمد عبدالله.

مباريات الأهلي القادمة:

18 أكتوبر.. إيجل نوار ضد الأهلي.. دوري أبطال أفريقيا

22 أكتوبر.. الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الدوري المصري

25 أكتوبر.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا

29 أكتوبر.. بتروجيت ضد الأهلي.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

الأهلي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراه الاهلي المقبلة إيجل نوار ييس توروب مباريات الأهلي القادمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg