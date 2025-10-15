أعلن الدنماركي ييس توروب قائمته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي ستخوض مباراة إيجل نوار البوروندي.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في الرابعة عصر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغادر الأهلي صباح غدٍ الخميس إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار.

وشهدت القائمة عودة محمد شكري الظهير الأيسر، بجانب تواجد الثنائي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبدالله.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن ييس توروب أعلن قائمة الفريق التي ستغادر إلى بوروندي وجاءت على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، محمد شكري، محمد هاني، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، جراديشار، محمد شريف، محمد عبدالله.

مباريات الأهلي القادمة:

18 أكتوبر.. إيجل نوار ضد الأهلي.. دوري أبطال أفريقيا

22 أكتوبر.. الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الدوري المصري

25 أكتوبر.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا

29 أكتوبر.. بتروجيت ضد الأهلي.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري