المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

27 24
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إمام عاشور وأحمد رضا أبرزهم.. 5 غيابات للأهلي أمام إيجل نوار في دوري الأبطال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:33 م 15/10/2025
إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور - لاعب الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب قائمته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي ستخوض مباراة إيجل نوار البوروندي.

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في الرابعة عصر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر.

وتغادر بعثة الأهلي صباح غدٍ الخميس إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار.

وشهدت القائمة عودة محمد شكري الظهير الأيسر، بجانب تواجد الثنائي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله.

للتعرف على قائمة الأهلي لمباراة إيجل البوروندي اضغط هنا

وشهدت القائمة غياب 5 لاعبين وهم: "أحمد رضا، وأشرف داري، وكريم فؤاد، وحسين الشحات، وإمام عاشور".

وجاءت أسباب غيابات الأهلي كالتالي:

1- أحمد رضا.. استبعد بقرار فني بعد العودة من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

2- أشرف داري.. يواصل التعافي من إصابة الفتق الرياضي.

3- كريم فؤاد.. في المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة تمزق العضلة الأمامية.

4- حسين الشحات.. يواصل التعافي من إصابة في وتر العضلة الخلفية.

5- إمام عاشور.. لا يزال يتعافى من الإصابة بالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس A".

مباريات الأهلي القادمة:

18 أكتوبر.. إيجل نوار ضد الأهلي.. دوري أبطال أفريقيا

22 أكتوبر.. الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الدوري المصري

25 أكتوبر.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا

29 أكتوبر.. بتروجيت ضد الأهلي.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الشحات أشرف داري إمام عاشور كريم فؤاد أحمد رضا إيجل نوار البوروندي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg