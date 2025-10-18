أعلن الدنماركي ييس توروب قائمته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي ستخوض مباراة إيجل نوار البوروندي.

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في الرابعة عصر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر.

وتغادر بعثة الأهلي صباح غدٍ الخميس إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار.

وشهدت القائمة عودة محمد شكري الظهير الأيسر، بجانب تواجد الثنائي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله.

للتعرف على قائمة الأهلي لمباراة إيجل البوروندي اضغط هنا

وشهدت القائمة غياب 5 لاعبين وهم: "أحمد رضا، وأشرف داري، وكريم فؤاد، وحسين الشحات، وإمام عاشور".

وجاءت أسباب غيابات الأهلي كالتالي:

1- أحمد رضا.. استبعد بقرار فني بعد العودة من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

2- أشرف داري.. يواصل التعافي من إصابة الفتق الرياضي.

3- كريم فؤاد.. في المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة تمزق العضلة الأمامية.

4- حسين الشحات.. يواصل التعافي من إصابة في وتر العضلة الخلفية.

5- إمام عاشور.. لا يزال يتعافى من الإصابة بالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس A".

مباريات الأهلي القادمة:

18 أكتوبر.. إيجل نوار ضد الأهلي.. دوري أبطال أفريقيا

22 أكتوبر.. الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الدوري المصري

25 أكتوبر.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا

29 أكتوبر.. بتروجيت ضد الأهلي.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري