كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

0 0
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

بيراميدز يختتم تدريباته قبل مواجهة الجيش الرواندي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:32 م 30/09/2025
بيراميدز

بيراميدز

أدى فريق نادي بيراميدز مرانه الختامي في العاصمة الرواندية كيجالي، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة نظيره الجيش الرواندي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره الجيش الرواندي، لحساب منافسات الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب كيجالي بيلي ستاديوم.

بيراميدز يختتم استعداداته

شهد مران نادي بيراميدز مشاركة جميع اللاعبين، وسط حالة من الحماس التي سيطرت على التدريبات، التي تضمنت عدة فقرات ما بين بدنية وفنية.

واشتمل المران فقرة خاصة بالتدرب على العرضيات، بالإضافة إلى بعض الجمل لتنفيذها خلال اللقاء، واختتم بيراميدز تدريباته بإجراء مناورة فنية.

وأقيم المران على ملعب المباراة، والذي استمر لقرابة ساعة ونصف، وشهد حضورًا مكثفًا من وسائل الإعلام الرواندية، التي حرصت على التواجد ومتابعة التدريب الأخير لنادي بيراميدز والمؤتمر الصحفي.

استياء يورتشيتش

عبر المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تعجبه من إقامة مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي على ملعب نجيل صناعي وصف جودته بالسيئة، في وقت شديد الحرارة.

وقال يورتشيتش: "أعلم جيدا أن رواندا تمتلك ملعبًا رائعًا سبق ولعب عليه الفريق في العام الماضي وسط أجواء ممتازة، وأتعجب لماذا الإصرار على إقامة مباراة الغد في ملعب آخر وفي أجواء شديدة الحرارة".

مباراة الجيش الرواندي القادمة
دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

مباشر
نادي كايرات

نادي كايرات

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

2

فرصة هدف لكايرات بعد كرة عرضية ويقابلها ساتباييف برأسية من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها كورتوا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
