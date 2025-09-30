بيراميدز يختتم تدريباته قبل مواجهة الجيش الرواندي

أدى فريق نادي بيراميدز مرانه الختامي في العاصمة الرواندية كيجالي، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة نظيره الجيش الرواندي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره الجيش الرواندي، لحساب منافسات الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب كيجالي بيلي ستاديوم.

بيراميدز يختتم استعداداته

شهد مران نادي بيراميدز مشاركة جميع اللاعبين، وسط حالة من الحماس التي سيطرت على التدريبات، التي تضمنت عدة فقرات ما بين بدنية وفنية.

واشتمل المران فقرة خاصة بالتدرب على العرضيات، بالإضافة إلى بعض الجمل لتنفيذها خلال اللقاء، واختتم بيراميدز تدريباته بإجراء مناورة فنية.

وأقيم المران على ملعب المباراة، والذي استمر لقرابة ساعة ونصف، وشهد حضورًا مكثفًا من وسائل الإعلام الرواندية، التي حرصت على التواجد ومتابعة التدريب الأخير لنادي بيراميدز والمؤتمر الصحفي.

استياء يورتشيتش

عبر المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تعجبه من إقامة مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي على ملعب نجيل صناعي وصف جودته بالسيئة، في وقت شديد الحرارة.

وقال يورتشيتش: "أعلم جيدا أن رواندا تمتلك ملعبًا رائعًا سبق ولعب عليه الفريق في العام الماضي وسط أجواء ممتازة، وأتعجب لماذا الإصرار على إقامة مباراة الغد في ملعب آخر وفي أجواء شديدة الحرارة".