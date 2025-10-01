المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أون سبورت تعلن خريطة تغطية مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:34 ص 01/10/2025
تواصل قناة "أون سبورتس" استعداداتها لتقديم تغطية مميزة لمباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء 1 أكتوبر، على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم، في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وتنطلق التغطية عبر استوديو الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم، بمشاركة نجمي التحليل الكابتن خالد الغندور وإسلام شكري، فيما سيتولى المعلق الرياضي أيمن الكاشف التعليق على أحداث اللقاء.

ويخوض بيراميدز المباراة بصفته حامل لقب البطولة في النسخة الماضية، ويبحث الفريق بقيادة مدربه الكرواتي يورشيتش عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، قبل لقاء العودة المقرر إقامته يوم الأحد 5 أكتوبر في القاهرة.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسند إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم عبد العزيز باه، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع فريق التأمين الإثيوبي في دور الـ32.

May be an image of ‎7 people and ‎text that says '‎sportil ستوديه الماتش مع مع_محمدغانم محمد غانم ضيوف الاستوديو إسلام شكري خالد الغندور تعليق Ρ 2:30 ومش أك" أيمن الكاشف 3:00pM- APRFC الجيش الرواندي x بيراميدز ذهاب دور ال4٤ دوري أبطال أفريقيا ہجتيييمر كاش జ بقت money ex‎'‎‎

دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

