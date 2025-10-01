تواصل قناة "أون سبورتس" استعداداتها لتقديم تغطية مميزة لمباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء 1 أكتوبر، على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم، في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وتنطلق التغطية عبر استوديو الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم، بمشاركة نجمي التحليل الكابتن خالد الغندور وإسلام شكري، فيما سيتولى المعلق الرياضي أيمن الكاشف التعليق على أحداث اللقاء.

ويخوض بيراميدز المباراة بصفته حامل لقب البطولة في النسخة الماضية، ويبحث الفريق بقيادة مدربه الكرواتي يورشيتش عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، قبل لقاء العودة المقرر إقامته يوم الأحد 5 أكتوبر في القاهرة.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسند إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم عبد العزيز باه، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع فريق التأمين الإثيوبي في دور الـ32.