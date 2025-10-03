المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة زيزو وأفشة.. قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:47 م 03/10/2025
أحمد زيزو - الأهلي

الأهلي

المصور: أحمد مسعد

أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة كهرباء الإسماعيلية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء غدٍ السبت على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي عودة أحمد سيد زيزو ومحمد مجدي أفشة بعد غيابهما في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

ويغيب محمود حسن تريزيجيه بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ويستمر جراديشار في غيابه للإصابة.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

وجاءت قائمة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، حسين الشحات.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حمزة عبد الكريم.

طالع مباريات الجولة العاشرة في الدوري من هنا

