بدون منافس للخطيب ومنصور.. إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي رسميًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:17 م 03/10/2025
الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي

الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي، اليوم الجمعة، إغلاق باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء.

وأغلق الأهلي باب الترشح في الانتخابات المقبلة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الأهلي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

قائمة محمود الخطيب تتقدم بأوراق الترشح في انتخابات الأهلي (صور)

المرشحون في انتخابات الأهلي

يخوض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الانتخابات في ولايته الثالثة وذلك بقائمة تضم كل من:

الرئيس: محمود الخطيب

النائب: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

كما ترشح بشكل فردي كل من منار سعيد، حسن طنطاوي، أحمد شريف، أحمد مجدي الحيوان على منصب العضوية فوق السن.

وسوف يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا خلال هذا الأسبوع لاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

شرط للفوز بالتزكية.. ماذا يحدث في انتخابات الأهلي حال عدم ترشح منافسين لقائمة الخطيب؟ (لائحة)

الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي ياسين منصور قائمة الخطيب كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي

