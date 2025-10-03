أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي، اليوم الجمعة، إغلاق باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء.

وأغلق الأهلي باب الترشح في الانتخابات المقبلة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الأهلي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

المرشحون في انتخابات الأهلي

يخوض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الانتخابات في ولايته الثالثة وذلك بقائمة تضم كل من:

الرئيس: محمود الخطيب

النائب: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

كما ترشح بشكل فردي كل من منار سعيد، حسن طنطاوي، أحمد شريف، أحمد مجدي الحيوان على منصب العضوية فوق السن.

وسوف يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا خلال هذا الأسبوع لاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

