المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بثنائية أمام الجيش الرواندي.. بيراميدز يبدأ مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:01 م 01/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

استهل بيراميدز حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بفوز ثمين على الجيش الرواندي، مساء اليوم الأربعاء.

بيراميدز فاز على ملعب الجيش الرواندي بثنائية دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد عدة هجمات خطيرة لبيراميدز لكن لم تسفر عن أهداف.

وفي الدقيقة 49 افتتح فيستون ماييلي التسجيل بهدف صاروخي بعد تمريرة من وصلت إليه عبد الرحمن مجدي أمام المرمى، سددها بقوة لتسكن أعلى الزاوية اليسرى لحارس الجيش الرواندي.

وتكرر الأمر في الدقيقة 86، بعدما قدّم عبد الرحمن مجدي تمريرة حاسمة ثانية إلى ماييلي ليسجل الهدف الثاني من تسديدة أرضية قوية.

وشهدت المباراة تصدي أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، لعدة تصديات خطيرة للجيش الرواندي، ليحافظ على تقدم الضيوف.

ومن المقرر أن يحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز يوم الأحد 5 أكتوبر الحالي، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في مباراة الإياب.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الرواندي يلتقي مع فريق التأمين الإثيوبي في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32).

جدول مباريات اليوم 

مباراة الجيش الرواندي القادمة
دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    3
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg