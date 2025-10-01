استهل بيراميدز حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بفوز ثمين على الجيش الرواندي، مساء اليوم الأربعاء.

بيراميدز فاز على ملعب الجيش الرواندي بثنائية دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد عدة هجمات خطيرة لبيراميدز لكن لم تسفر عن أهداف.

وفي الدقيقة 49 افتتح فيستون ماييلي التسجيل بهدف صاروخي بعد تمريرة من وصلت إليه عبد الرحمن مجدي أمام المرمى، سددها بقوة لتسكن أعلى الزاوية اليسرى لحارس الجيش الرواندي.

وتكرر الأمر في الدقيقة 86، بعدما قدّم عبد الرحمن مجدي تمريرة حاسمة ثانية إلى ماييلي ليسجل الهدف الثاني من تسديدة أرضية قوية.

وشهدت المباراة تصدي أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، لعدة تصديات خطيرة للجيش الرواندي، ليحافظ على تقدم الضيوف.

ومن المقرر أن يحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز يوم الأحد 5 أكتوبر الحالي، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في مباراة الإياب.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الرواندي يلتقي مع فريق التأمين الإثيوبي في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32).

جدول مباريات اليوم