المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

32 يوما من الانتصارات.. أفضل فترات بيراميدز مع يورتشيتش

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:38 م 01/10/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

وصل كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، للفوز السادس على التوالي مع فريقه بعدما حقق الفوز على الجيش الرواندي بنتيجة 2-0 ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أفضل فترات يورتشيتش مع بيراميدز

وكانت هذه المباراة السادسة على التوالي التي يحقق فيها بيراميدز الفوز مع يورتشيتش، ورغم ذلك لم تكن هذه أفضل فتراته مع الفريق السماوي.

بيراميدز منذ الهزيمة من فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، لم يخسر أو يتعادل في أي لقاء، وكانت نتائجه كالتالي: "الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 2-0، الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0، الفوز على زد 1-0، الفوز على الأهلي السعودي 3-1، الفوز على طلائع الجيش 4-0، الفوز على الجيش الرواندي 2-0".

وفي السطور التالية نستعرض أفضل فترات بيراميدز مع يورتشيتش

1- خلال الفترة من 9 أبريل 2024 حتى 8 يوليو من نفس العام، فاز في 14 مباراة متتالية وتلقى هزيمة وقتها من الأهلي بنتيجة 3-2 في الجولة الـ14 للدوري 2023-24.

2- خلال الفترة من 4 أغسطس 2024 حتى 30 أغسطس من نفس العام، فاز في 9 مباريات، وتعاد بعدها مع الجيش الرواندي بنتيجة 1-1 في الدور التمهيدي الثناي لدوري أبطال أفريقيا 2024-25ز

3- خلال الفترة من 25 ديسمبر 2024 حتى 22 يناير 2025، فاز في 7 مباريات وبعدها تعادل مع الأهلي بنتيجة 2-2 في الجولة العاشرة للدوري 2024-25.

4- خلال الفترة من 31 يناير 2025 حتى 8 مارس من نفس العام، انتصر في 9 مباريات، وبعدها تعادل دون أهداف مع المصري في الجولة الأولى للدوري 2024-25.

5- خلال الفترة من 30 أغسطس 2025 أي قبل 32 يومًا، حقق بيراميدز 6 انتصارات متتالية أخرهم الفوز على الجيش الرواندي.

مباراة الجيش الرواندي القادمة
دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg