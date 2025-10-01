وصل كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، للفوز السادس على التوالي مع فريقه بعدما حقق الفوز على الجيش الرواندي بنتيجة 2-0 ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أفضل فترات يورتشيتش مع بيراميدز

وكانت هذه المباراة السادسة على التوالي التي يحقق فيها بيراميدز الفوز مع يورتشيتش، ورغم ذلك لم تكن هذه أفضل فتراته مع الفريق السماوي.

بيراميدز منذ الهزيمة من فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، لم يخسر أو يتعادل في أي لقاء، وكانت نتائجه كالتالي: "الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 2-0، الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0، الفوز على زد 1-0، الفوز على الأهلي السعودي 3-1، الفوز على طلائع الجيش 4-0، الفوز على الجيش الرواندي 2-0".

وفي السطور التالية نستعرض أفضل فترات بيراميدز مع يورتشيتش

1- خلال الفترة من 9 أبريل 2024 حتى 8 يوليو من نفس العام، فاز في 14 مباراة متتالية وتلقى هزيمة وقتها من الأهلي بنتيجة 3-2 في الجولة الـ14 للدوري 2023-24.

2- خلال الفترة من 4 أغسطس 2024 حتى 30 أغسطس من نفس العام، فاز في 9 مباريات، وتعاد بعدها مع الجيش الرواندي بنتيجة 1-1 في الدور التمهيدي الثناي لدوري أبطال أفريقيا 2024-25ز

3- خلال الفترة من 25 ديسمبر 2024 حتى 22 يناير 2025، فاز في 7 مباريات وبعدها تعادل مع الأهلي بنتيجة 2-2 في الجولة العاشرة للدوري 2024-25.

4- خلال الفترة من 31 يناير 2025 حتى 8 مارس من نفس العام، انتصر في 9 مباريات، وبعدها تعادل دون أهداف مع المصري في الجولة الأولى للدوري 2024-25.

5- خلال الفترة من 30 أغسطس 2025 أي قبل 32 يومًا، حقق بيراميدز 6 انتصارات متتالية أخرهم الفوز على الجيش الرواندي.