تعرض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك لهجوم جماهيري عنيف بعد التعادل مع غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع غزل المحلة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يزيد معاناة فيريرا.. الزمالك يسقط في فخ "ملك التعادلات" بالدوري

ولم يفز الفريق الأبيض في 3 مباريات متتالية بعد تعادله مع الجونة (1-1)، والخسارة من الأهلي (2-1)، والتعثر أمام غزل المحلة (1-1).

جماهير الزمالك: فيريرا روح

رددت جماهير الزمالك هتافات ضد المدرب البلجيكي، وقالت: "فيريرا روح".. في إشارة بأنها تطالب برحيله بعد تراجع النتائج.

وسئُل فيريرا في مؤتمر صحفي بعد مباراة الزمالك وغزل المحلة عن هجوم الجماهير ضده.

وقال المدرب البلجيكي: "لا أفهم اللغة العربية، ولم أسمع أي هجوم من الجماهير ضدي".

