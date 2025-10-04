المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

"طالبت برحيله".. يانيك فيريرا يرد على هجوم جماهير الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:27 م 04/10/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

تعرض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك لهجوم جماهيري عنيف بعد التعادل مع غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع غزل المحلة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يزيد معاناة فيريرا.. الزمالك يسقط في فخ "ملك التعادلات" بالدوري

ولم يفز الفريق الأبيض في 3 مباريات متتالية بعد تعادله مع الجونة (1-1)، والخسارة من الأهلي (2-1)، والتعثر أمام غزل المحلة (1-1).

جماهير الزمالك: فيريرا روح

رددت جماهير الزمالك هتافات ضد المدرب البلجيكي، وقالت: "فيريرا روح".. في إشارة بأنها تطالب برحيله بعد تراجع النتائج.

وسئُل فيريرا في مؤتمر صحفي بعد مباراة الزمالك وغزل المحلة عن هجوم الجماهير ضده.

وقال المدرب البلجيكي: "لا أفهم اللغة العربية، ولم أسمع أي هجوم من الجماهير ضدي".

للتعرف على ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

 

مباراة الزمالك القادمة
الأهلي الزمالك غزل المحلة ترتيب الدوري المصري ترتيب الدوري المصري يانيك فيريرا

