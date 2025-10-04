أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر والذي يتخلله مباراتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي يوم 8 أكتوبر بالمغرب، ثم يستضيف غينيا بيساو يوم 12 باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب مصر لنقطتين من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو لحسم التأهل إلى كأس العالم بشكل رسمي.

وشهدت قائمة الفراعنة عودة ياسر إبراهيم ومصطفى فتحي على حساب محمد ربيعة وعمر مرموش.

وتم استبعاد نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الذي كان متواجدًا في قائمة سبتمبر الماضي.

وجاءت قائمة منتخب مصر في معسكر أكتوبر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجـزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه،إبراهيم عادل، مصطفي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفي محمد، أسامة فيصل