مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

0 0
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس العالم تحت 20 عاما
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

0 0
23:00
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

الدوري التركي
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 1
20:00
بشكتاش

بشكتاش

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

لحسم التأهل لمونديال 2026.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وبيساو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:28 م 04/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر والذي يتخلله مباراتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي يوم 8 أكتوبر بالمغرب، ثم يستضيف غينيا بيساو يوم 12 باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب مصر لنقطتين من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو لحسم التأهل إلى كأس العالم بشكل رسمي.

وشهدت قائمة الفراعنة عودة ياسر إبراهيم ومصطفى فتحي على حساب محمد ربيعة وعمر مرموش.

وتم استبعاد نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الذي كان متواجدًا في قائمة سبتمبر الماضي.

للتعرف على جدول ترتيب تصفيات كأس العالم اضغط هنا

وجاءت قائمة منتخب مصر في معسكر أكتوبر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجـزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه،إبراهيم عادل، مصطفي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفي محمد، أسامة فيصل

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح جيبوتي غينيا بيساو كأس العالم 2026 عمر مرموش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
فياريال

فياريال

48

جاء هدف ريال مدريد الأول بعد توغل من فينسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء ويراوغ الدفاع ويسدد الكرة بمهارة وتهز الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
