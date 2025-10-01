يرى عبد الرحيم طالب، مدرب فريق الجيش الرواندي، أن فريقه كان المسيطر على المباراة ضد بيراميدز رغم الهزيمة.

وانتصر بيراميدز على الجيش الرواندي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال طالب عبر الموقع الرسمي لنادي الجيش الرواندي: "لقد خسرنا أمام بيراميدز وكانت السيطرة لنا، وتصدى حارس المرمى (أحمد الشناوي) لـ4 تسديدات على المرمى، واصطدمت كرتنا أيضًا بالعارضة".

وأضاف: "سندخل المباراة القادمة دون أي خوف، خاصة وأن لاعبينا تغلبوا بشكل كامل على بيراميدز في المباراة الأولى، وهو ما كان سمنحنا الفوز لولا الفرص الضائعة".

ومن المقرر أن يسافر فريق الجيش الرواندي إلى مصر يوم الجمعة المقبل، لخوض مباراة الإياب المقرر إقامتها على ملعب 30 يونيو يوم الأحد 5 أكتوبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الرواندي يلتقي مع فريق التأمين الإثيوبي في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32).

ويسعى بيراميدز للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي توج به في الموسم الماضي في النهائي على حساب فريق صنداونز الجنوب أفريقي.