المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

1 1
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

1 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

1 0
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

1 1
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

2 1
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب الجيش الرواندي: سيطرنا على المباراة ضد بيراميدز.. ولا نخشى مواجهة الإياب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:06 م 01/10/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

يرى عبد الرحيم طالب، مدرب فريق الجيش الرواندي، أن فريقه كان المسيطر على المباراة ضد بيراميدز رغم الهزيمة.

وانتصر بيراميدز على الجيش الرواندي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال طالب عبر الموقع الرسمي لنادي الجيش الرواندي: "لقد خسرنا أمام بيراميدز وكانت السيطرة لنا، وتصدى حارس المرمى (أحمد الشناوي) لـ4 تسديدات على المرمى، واصطدمت كرتنا أيضًا بالعارضة".

وأضاف: "سندخل المباراة القادمة دون أي خوف، خاصة وأن لاعبينا تغلبوا بشكل كامل على بيراميدز في المباراة الأولى، وهو ما كان سمنحنا الفوز لولا الفرص الضائعة".

ومن المقرر أن يسافر فريق الجيش الرواندي إلى مصر يوم الجمعة المقبل، لخوض مباراة الإياب المقرر إقامتها على ملعب 30 يونيو يوم الأحد 5 أكتوبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الرواندي يلتقي مع فريق التأمين الإثيوبي في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32).

ويسعى بيراميدز للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي توج به في الموسم الماضي في النهائي على حساب فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

مباراة الجيش الرواندي القادمة
دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز عبد الرحيم طالب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
موناكو

موناكو

1 2
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

61

تبديل لمانشستر سيتي بنزول نيكو جونزاليس وسافينيو وخروج دوكو ورودري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

64

أولمو سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن حكيمي تصدى لها من على خط المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg