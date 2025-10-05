المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر يكشف ليلا كورة.. تفاصيل إصابات بيراميدز قبل مواجهة الجيش الرواندي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:01 م 02/10/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

يبدأ فريق بيراميدز غدا الجمعة، الاستعداد لمواجهة فريق الجيش الرواندي التي ستلعب في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد انتصر على الجيش الرواندي مساء أمس الأربعاء، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم في رواندا، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري الأبطال.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "بيراميدز حصل على راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد الوصول إلى القاهرة فجر اليوم، ويستعد لمواجهة العودة ضد الجيش الرواندي غدا الجمعة".

وكشف المصدر عن حالة اللاعبين المصابين قائلًا: "سيستمر غياب المغربي وليد الكرتي ومحمود مرعي ورمضان صبحي بسبب الإصابة واستمرار التأهيل أيضًا".

وأضاف: "يجري محمود زلاكة أشعة على العضلة الضامة ليتحدد موقفه من مباراة العودة ضد الجيش الرواندي، إلا أن الاتجاه الأقرب هو غيابه بسبب الإصابة".

ويتطلع بيراميدز للحفاظ على لقب دوري الأبطال الذي توج به في النسخة الماضية على حساب فريق صنداونز الجنوب أفريقي في النهائي.

ويرغب بيراميدز أيضا للصعود إلى دور المجموعات بعد الفوز على الجيش الرواندي ثم الفوز على منافسه في دور الـ32.

مباراة الجيش الرواندي القادمة
دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي رمضان صبحي بيراميدز وليد الكرتي زلاكة محمود مرعي

