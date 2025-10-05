يبدأ فريق بيراميدز غدا الجمعة، الاستعداد لمواجهة فريق الجيش الرواندي التي ستلعب في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد انتصر على الجيش الرواندي مساء أمس الأربعاء، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم في رواندا، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري الأبطال.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "بيراميدز حصل على راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد الوصول إلى القاهرة فجر اليوم، ويستعد لمواجهة العودة ضد الجيش الرواندي غدا الجمعة".

وكشف المصدر عن حالة اللاعبين المصابين قائلًا: "سيستمر غياب المغربي وليد الكرتي ومحمود مرعي ورمضان صبحي بسبب الإصابة واستمرار التأهيل أيضًا".

وأضاف: "يجري محمود زلاكة أشعة على العضلة الضامة ليتحدد موقفه من مباراة العودة ضد الجيش الرواندي، إلا أن الاتجاه الأقرب هو غيابه بسبب الإصابة".

ويتطلع بيراميدز للحفاظ على لقب دوري الأبطال الذي توج به في النسخة الماضية على حساب فريق صنداونز الجنوب أفريقي في النهائي.

ويرغب بيراميدز أيضا للصعود إلى دور المجموعات بعد الفوز على الجيش الرواندي ثم الفوز على منافسه في دور الـ32.