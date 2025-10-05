أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي تستعد لخوض مباراة الجيش الرواندي، في إطار إياب الدور الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

وكان فريق بيراميدز - بطل دوري أبطال أفريقيا - قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق المهاجم الكونغولي الدولي فيستون مايلي، ليُصبح الفريق السماوي قريبًا من التأهل للدور المقبل.

ومن المقرّر أن تُقام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي على أرضية ملعب "الدفاع الجوي"، في الثامنة مساء الأحد.

ويُعتبر من أبرز غيابات فريق بيراميدز الجناح رمضان صبحي، الذي يُعاني من إصابة على مستوى الركبة، حيث خضع في الساعات الماضية لاختبار طبي لتحديد موقفه النهائي من خوض اللقاء الأفريقي.

وجاءت قائمة فريق بيراميدز على الشكل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف "قطة" - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا "بوبو" - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف إبراهيم "أوباما" - فيستون مايلي - مروان حمدي.