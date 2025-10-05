المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بقيادة الهداف مايلي.. قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

محمد همام

كتب - محمد همام

11:22 م 04/10/2025
احتفال لاعبو بيراميدز بهدف فيستون مايلي

فيستون مايلي مهاجم بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي تستعد لخوض مباراة الجيش الرواندي، في إطار إياب الدور الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

وكان فريق بيراميدز - بطل دوري أبطال أفريقيا - قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق المهاجم الكونغولي الدولي فيستون مايلي، ليُصبح الفريق السماوي قريبًا من التأهل للدور المقبل.

ومن المقرّر أن تُقام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي على أرضية ملعب "الدفاع الجوي"، في الثامنة مساء الأحد.

ويُعتبر من أبرز غيابات فريق بيراميدز الجناح رمضان صبحي، الذي يُعاني من إصابة على مستوى الركبة، حيث خضع في الساعات الماضية لاختبار طبي لتحديد موقفه النهائي من خوض اللقاء الأفريقي.

وجاءت قائمة فريق بيراميدز على الشكل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف "قطة" - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا "بوبو" - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف إبراهيم "أوباما" - فيستون مايلي - مروان حمدي.

دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز

