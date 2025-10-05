أعلن الجهاز الفني لنادي بيراميدز، بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، تشكيل الفريق لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من مباريات دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

وتفوق فريق بيراميدز على نظيره الجيش الرواندي، في ذهاب التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة حملت توقيع فيستون ماييلي، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الرواندية كيجالي.

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي

استقر كرونسلاف يورتشيتش، على التشكيل الذي سيدخل به فريقه أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق بيراميدز مباراته أمام الجيش الرواندي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي.