الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

2 1
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

ماييلي يقود الهجوم.. تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:57 م 05/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لنادي بيراميدز، بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، تشكيل الفريق لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من مباريات دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

وتفوق فريق بيراميدز على نظيره الجيش الرواندي، في ذهاب التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة حملت توقيع فيستون ماييلي، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الرواندية كيجالي.

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي

استقر كرونسلاف يورتشيتش، على التشكيل الذي سيدخل به فريقه أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق بيراميدز مباراته أمام الجيش الرواندي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي.

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
برينتفورد

برينتفورد

0 1
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

30

30 دقيقة مرت وما زال فريق مانشستر سيتي متقدم على برينتقورد بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
اشبيلية

اشبيلية

2 1
برشلونة

برشلونة

79

خطأ لصالح برشلونة في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
