كلام فى الكورة
مصدر بالزمالك ليلا كورة: تم إبلاغ فيريرا بالإقالة.. وعبد الرؤوف يقود مواجهة الطلائع

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:11 ص 01/11/2025
يانيك فيريرا

يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، التطورات الأخيرة في ملف المدير الفني، بعد الاستقرار على رحيل البلجيكي يانيك فيريرا.

يلا كورة كان قد نشر أمس الجمعة، أن إدارة الزمالك تتجه نحو إقالة المدرب البلجيكي، في ظل تراجع نتائج الفريق.. طالع التفاصيل من هنا

الزمالك يقيل فيريرا

وذكر المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الزمالك أبلغ يانيك فيريرا بالإقالة من منصبه، وتجري الآن مفاوضات ودية حول طريقة فسخ التعاقد.

كما أضاف المصدر أن أحمد عبد الرؤوف سيقود مران الزمالك اليوم السبت، على أن يختار القائمة التي ستخوض مواجهة طلائع الجيش.

ويلتقي الزمالك مع نظيره فريق طلائع الجيش، مساء غد الأحد في تمام الخامسة، لحساب مواجهات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك سقط في فخ التعادل أمام نظيره البنك الأهلي (1-1)، في المباراة الأخيرة التي قادها يانيك فيريرا، أول أمس الخميس.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري الممتاز يانيك فيريرا أحمد عبد الرؤوف

