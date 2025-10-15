المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بينهم زيزو وبن رمضان.. 6 لاعبين يظهرون لأول مرة مع الأهلي في أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:29 م 15/10/2025
زيزو

أحمد سيد زيزو - الأهلي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا بمواجهة إيجل نوار البوروندي.

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في الرابعة عصر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغادر الأهلي صباح غدٍ الخميس إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار.

قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، محمد شكري، محمد هاني، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، جراديشار، محمد شريف، محمد عبدالله.

6 لاعبين يظهرون لأول مرة مع الأهلي في أفريقيا

يظهر 6 لاعبين لأول مرة مع الأهلي في أفريقيا وهم: "محمد سيحا، ياسين مرعي، محمد شكري، أحمد عابدين، محمد علي بن رمضان، وأحمد سيد زيزو".

وكان أحمد رمضان بيكهام شارك من قبل في موسم 2020-2021، وتواجد محمد عبدالله في قائمة الأهلي أيضًا، وشارك بديلا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي.

وبالنسبة إلى محمود حسن تريزيجيه، فلا يعد غريبا على بطولات أفريقيا، حيث شارك من قبل مع الأهلي قبل رحلة احترافه في أعوام 2012 و2013 و2014 و2015 وتوج بدوري الأبطال "مرتين".

الأهلي دوري أبطال أفريقيا زيزو محمد علي بن رمضان موعد مباراه الاهلي المقبلة إيجل نوار ييس توروب مباريات الأهلي القادمة

