يعقد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

وتحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار، في تمام الرابعة من عصر غدٍ السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقام مران الأهلي الختامي، في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد بوجامبروا الدولي.

ويتحدث توروب مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول في بوروندي أمس الخميس وشهد هطول الأمطار بغزارة شديدة مع دوي أصوات الرعد، وبدأ المران بفترة إعداد بدني قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية استعدادا للمباراة.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ييس توروب، بعدما تولى تدريب الفريق.

يذكر أن بعثة الأهلي قد وصلت إلى بوروندي بالأمس الخميس، علي متن طائرة خاصة، في رحلة استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.