تغيير في طاقم الأهلي أمام إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:53 م 17/10/2025
قميص الأهلي

قميص الأهلي

عقد اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإيجل نوار، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظمية الخاصة بالمباراة.

وتحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار، في تمام الرابعة من عصر غدٍ السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي بالكامل.

فيما يرتدي فريق إيجل نوار طاقمًا من اللون الأبيض بخطوط سوداء، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر المطعم بالاخضر.

ويشهد طاقم الأهلي، تغييرًا في الشورت، حيث إن الفريق الأحمر يلعب دائمًا بالشورت الأبيض.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول في بوروندي أمس الخميس وشهد هطول الأمطار بغزارة شديدة مع دوي أصوات الرعد، وبدأ المران بفترة إعداد بدني قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية استعدادا للمباراة.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ييس توروب، بعدما تولى تدريب الفريق.

ويذكر أن بعثة الأهلي قد وصلت إلى بوروندي بالأمس الخميس، علي متن طائرة خاصة، في رحلة استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا قميص الأهلي إيجل نوار

