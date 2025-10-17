المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

1 2
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

42 22
18:00
فلاورز

فلاورز

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الشباب

الشباب

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

2 1
15:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استمر 75 دقيقة ومحاضرة توروب.. الأهلي ينهي مرانه الختامي لمواجهة إيجل نوار

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:24 م 17/10/2025
مران الأهلي

مران الأهلي

 اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة إيجل نوار البوروندي والمقرر إقامتها في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم "2025-2026".

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار على استاد بوجومبورا الدولي في الرابعة عصر غدٍ السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الختامي على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها.

قائمة توروب الأولى.. الأهلي يضم 24 لاعبًا لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

واستغرق مران الأهلي قرابة ساعة وربع الساعة (75 دقيقة)، وشهد في بدايته فترة إعداد بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية الخططية الخاصة بمباراة الغد.

وعقد ييس توروب المدير الفني الجديد للأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

سفيرة مصر في بوروندي تحضر مران الأهلي

شهد مران الأهلي الختامي، اليوم الجمعة، حضور السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي.

وكان في استقبال سفيرة مصر في بوروندي كل من محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلي ووليد صلاح الدين مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق.

بينهم زيزو وبن رمضان.. 6 لاعبين يظهرون لأول مرة مع الأهلي في أفريقيا

 

 

 

الأهلي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي المقبلة إيجل نوار ييس توروب مباريات الأهلي القادمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
المصري

المصري

2

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "عصام ثروت، كريم العراقي، أحمد منصور، محمد هاشم،ميدو جابر، كينجسلي ايدوو، عمر الساعي، موجيشا، منذر طمين".

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg