اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة إيجل نوار البوروندي والمقرر إقامتها في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم "2025-2026".

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار على استاد بوجومبورا الدولي في الرابعة عصر غدٍ السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الختامي على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها.

قائمة توروب الأولى.. الأهلي يضم 24 لاعبًا لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

واستغرق مران الأهلي قرابة ساعة وربع الساعة (75 دقيقة)، وشهد في بدايته فترة إعداد بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية الخططية الخاصة بمباراة الغد.

وعقد ييس توروب المدير الفني الجديد للأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

سفيرة مصر في بوروندي تحضر مران الأهلي

شهد مران الأهلي الختامي، اليوم الجمعة، حضور السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي.

وكان في استقبال سفيرة مصر في بوروندي كل من محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلي ووليد صلاح الدين مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق.

بينهم زيزو وبن رمضان.. 6 لاعبين يظهرون لأول مرة مع الأهلي في أفريقيا