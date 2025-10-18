يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره فريق إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم السبت، على استاد بوجومبورا الدولي، لحساب ذهاب دور الـ 32 من عمر المسابقة.

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع

في مباراة ستمثل الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب، يشهد التشكيل المتوقع تغييرين فقط عن آخر مباراة خاضها الأهلي قبل فترة التوقف الدولي.

حيث إن ييس توروب بعد مشاورات مع عادل مصطفى والجهاز الفني، لم يجرِ أي تغييرات في مركز حراسة المرمى وخط الدفاع، بينما أعاد أحمد زيزو إلى مركزه بالجناح الأيمن.

في المقابل، عاد محمود تريزيجيه، الذي غاب عن المباراة الأخيرة للإيقاف، بينما يدخل المالي أليو ديانج في وسط الملعب، في حين أن الثنائي حسين الشحات وأشرف بنشرقي، لا يتواجدا في التشكيل الأقرب للقاء.

تشكيل الأهلي المتوقع

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع والأقرب لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، محمد شريف.