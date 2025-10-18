المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
18:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

اختبار توروب الأول.. تغييران في تشكيل الأهلي المتوقع ضد إيجل نوار البوروندي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:59 ص 18/10/2025
الأهلي

النادي الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره فريق إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم السبت، على استاد بوجومبورا الدولي، لحساب ذهاب دور الـ 32 من عمر المسابقة.

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع

في مباراة ستمثل الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب، يشهد التشكيل المتوقع تغييرين فقط عن آخر مباراة خاضها الأهلي قبل فترة التوقف الدولي.

حيث إن ييس توروب بعد مشاورات مع عادل مصطفى والجهاز الفني، لم يجرِ أي تغييرات في مركز حراسة المرمى وخط الدفاع، بينما أعاد أحمد زيزو إلى مركزه بالجناح الأيمن.

في المقابل، عاد محمود تريزيجيه، الذي غاب عن المباراة الأخيرة للإيقاف، بينما يدخل المالي أليو ديانج في وسط الملعب، في حين أن الثنائي حسين الشحات وأشرف بنشرقي، لا يتواجدا في التشكيل الأقرب للقاء.

تشكيل الأهلي المتوقع

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع والأقرب لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، محمد شريف.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار البوروندي مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg