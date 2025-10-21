كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وعد من مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، بصرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن مجلس الإدارة سيصرف جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبين قبل المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي ستجمع الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025.

وتستعد البطولة لمواجهات قوية ستقام خلال الفترة من 6 نوفمبر حتى 9 نوفمبر 2025، التي ستجمع الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، فيما يظهر الزمالك بعد تتويجه بلقب كأس مصر، بينما ينضم سيراميكا كليوباترا كبطل لكأس رابطة المحترفين، ويشارك بيراميدز من خلال البطاقة الذهبية.

جدول مباريات بطولة كأس السوبر المصري

وفي تفاصيل جدول المباريات، يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في دور نصف النهائي يوم 6 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 16:15 بتوقيت القاهرة على ملعب هزاع بن زايد.

فيما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في نفس اليوم عند الساعة 19:15 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم 9 نوفمبر 2025 عند الساعة 14:45 عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان.

وتختتم البطولة بالمباراة النهائية بين الفائزين من نصف النهائي يوم 9 نوفمبر 2025 الساعة 17:30 مساءً على ملعب محمد بن زايد.