كشفت قناة الأهلي موقف جميع اللاعبين المصابين والذين سيغيبون عن مباراة الاتحاد السكندري غدا الأربعاء.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري مساء الغد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا استعدادا للمباراة الهامة في بطولة الدوري المصري. (للتفاصيل اضغط هنا)

وأوضحت قناة الأهلي: "إمام عاشور يريد العودة للملعب بسرعة، الأمر كله يخضع للتحاليل ولابد أن يصل للمعدل الطبيعي".

وأضافت: "سيخضع إمام عاشور لتحاليل جديدة غدًا الأربعاء، هو يريد العودة للتدريبات بداية من يوم الخميس المقبل ولكن الطبيب لن يوافق على عودته إلا بعد وصول التحاليل للمعدل الطبيعي".

إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة بالتهاب كبدي وبائي "فيروس A"، ومن ثم تم حجزه في المستشفى ويخضع حاليا لبروتوكول طبي كامل قبل العودة للتدريبات.

أما فيما يخص باقي اللاعبين فأشارت إلى الآتي:

1- أشرف داري أمامه 5 أيام على أقصى تقدير للعودة للتدريبات الجماعية.

2- كريم فؤاد سيعود للتدريبات الجماعية بداية من الغد الأربعاء ويبقى اختياره في المباريات وفقا لرأي المدير الفني.

3- أحمد رضا إصابته ليست مقلقة وخلال أيام قليلة قد يكون موجود في التدريبات.

4- حسين الشحات سيغيب عن بطولة السوبر المصري بسبب الإصابة.